Veröffentlicht der Kongress die Epstein-Akten? Das ist der Stand

Nach monatelangen Verzögerungstaktiken und Einschüchterungsversuchen durch die republikanische Führung wird das Repräsentantenhaus am Dienstag über ein Gesetz abstimmen, das das Justizministerium zur Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Akten zwingen würde. Die Abstimmung, die voraussichtlich mit Unterstützung von über einem Dutzend Republikanern angenommen wird, stellt eine parteiübergreifende Zurückweisung von Präsident Donald Trump dar, der seine Partei zunächst drängte, den Epstein-Komplex ruhen zu lassen und gegen die Resolution zu stimmen, bevor er seine Position am Wochenende umkehrte, nachdem klar geworden war, dass die Resolution verabschiedet werden würde.

Diese historische Abstimmung – und der monatelange Kampf, den Gesetzentwurf überhaupt auf den Tisch zu bringen – hat Risse zwischen Trump und einigen seiner engsten Verbündeten verursacht, während sie weiterhin Fragen über die Beziehung des Präsidenten zu einem der berüchtigtsten Sexualstraftäter der amerikanischen Geschichte aufwirft.

Während sich die Abgeordneten darauf vorbereiten, ihre Stimmen abzugeben, erfahren Sie hier alles, was Sie darüber wissen müssen, worüber sie tatsächlich abstimmen, was bereits öffentlich ist und welche Fragen sie durch die Freigabe neuer Informationen zu beantworten hoffen.

Was sind die Epstein-Akten?

Die als „Epstein-Akten“ bezeichneten Dokumente sind die vom Justizministerium und dem FBI im Verlauf zweier Ermittlungen und Strafverfahren gegen Epstein gesammelten Beweise und Aussagen.

Epstein bekannte sich 2008 in einem umstrittenen, milden Deal mit Bundesanklägern schuldig, Prostitution mit einer Minderjährigen beschafft und gefördert zu haben. Er starb 2019 durch Suizid in Bundeshaft, nachdem er in einer separaten Untersuchung wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt worden war. Die vom DOJ und FBI aufbewahrten Akten sollen Tausende Seiten an Zeugenaussagen von Zeugen und Überlebenden, digitale Beweise, Kommunikationsprotokolle zwischen Epstein und anderen sowie möglicherweise Videos und Bilder sexuellen Missbrauchs Minderjähriger enthalten.

Seit Epsteins Tod im Gefängnis wurde nur seine enge Vertraute und langjährige Partnerin — Ghislane Maxwell — im Zusammenhang mit dem von Epstein betriebenen Menschenhandelsring angeklagt und verurteilt. Das Ausbleiben weiterer Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen andere Personen, die von Überlebenden als Teilnehmer ihres Missbrauchs genannt wurden, hat großes öffentliches Interesse am Inhalt der Akten und an den Gründen für das Versäumnis der Bundesstaatsanwälte geweckt, zusätzliche Anklagen zu erheben.

Inhalt und Herkunft der Akten

Conservatives und rechtsgerichtete Kommentatoren verlangten jahrelang Transparenz bezüglich der staatlichen Epstein-Ermittlungen, während sie darauf bestanden, dass Trump die Akten veröffentlichen würde, sobald er wieder im Amt sei. Im Juli, nach einer öffentlichen Aktion, bei der prominente MAGA-Influencer im Weißen Haus mit Ordnern fotografiert wurden, die angeblich einen Teil der Akten enthielten, zogen DOJ und FBI ihrer eigenen Bewegung den Boden unter den Füßen weg und kündigten an, dass es keine weiteren Anklagen geben werde und dass Beweise im Zusammenhang mit dem Fall nicht veröffentlicht würden.

Die daraus resultierende Gegenreaktion hält seit Monaten an, und der langsame, kontinuierliche Strom an Informationen im Zusammenhang mit dem Fall hat den Präsidenten zunehmend unter Druck gesetzt. Kurz nachdem das DOJ seine Erklärung abgegeben hatte, berichtete das Wall Street Journal, dass Trump vom Justizministerium gewarnt worden sei, dass sein Name in den Akten vorkomme.

Trump bezeichnete den Skandal wiederholt als „Schwindel“, der von den Demokraten inszeniert worden sei. Am Samstag forderte er Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, Ermittlungen gegen andere Männer einzuleiten, die in Epstein-bezogenen Dokumenten genannt werden, darunter der ehemalige Präsident Bill Clinton, der ehemalige Finanzminister Larry Summers und LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. Bondi stimmte schnell zu.

Worüber stimmt das Repräsentantenhaus ab?

Das Repräsentantenhaus wird am Dienstag über den „Epstein Files Transparency Act“ abstimmen, der das DOJ verpflichten würde, „alle nicht klassifizierten Aufzeichnungen, Dokumente, Mitteilungen und Ermittlungsmaterialien im Besitz des Justizministeriums, einschließlich des Federal Bureau of Investigation und der Staatsanwaltschaften der Vereinigten Staaten“, im Zusammenhang mit den Verfahren gegen Epstein und Maxwell zu veröffentlichen. Dazu gehören Flugprotokolle und Reiseunterlagen, Aufzeichnungen über mit Epstein verbundene Unternehmen, die Identitäten von Personen, die „im Zusammenhang mit Epsteins kriminellen Aktivitäten, zivilrechtlichen Vergleichen, Immunitäts- oder Vergleichsvereinbarungen oder Ermittlungsverfahren genannt oder erwähnt werden“, sowie interne Mitteilungen von Regierungsbeamten über den Fall.

Das Gesetz würde dem DOJ erlauben, sensible Informationen bezüglich der Identität von Überlebenden sowie Material zu schwärzen, das sexuellen Missbrauch von Kindern oder andere Gewalttaten darstellt oder laufende Ermittlungen gefährden würde.

Entscheidend ist, dass einige Beweise in den DOJ-Dokumenten über Epstein ohne gerichtliche Genehmigung nicht veröffentlicht werden dürfen, vor allem versiegelte Geschworenenprotokolle. Richter haben jüngst Anträge des DOJ abgelehnt, Geschworenenprotokolle im Zusammenhang mit Epsteins Fall zu entsiegeln, obwohl es nicht unheard of ist, dass solche Transkripte öffentlich gemacht werden.

Was ist mit dem ganzen anderen Material, das bereits veröffentlicht wurde?

Wenn also der Kongress das DOJ zwingen muss, all diese Materialien zu veröffentlichen — woher kommen dann Trumps Seite aus Epsteins „Birthday Book“ und die Epstein-E-Mails, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden?

Sie stammen aus einer völlig separaten Quelle: dem Epstein-Nachlass.

Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, angeführt von Abgeordnetem Robert Garcia (D-Kalifornien), arbeiten mit Epsteins Nachlass sowie mit Überlebenden zusammen, um Beweisdokumente freizugeben, die von Vertretern des verstorbenen Sexualstraftäters gehalten werden.

Dazu gehören das sogenannte „Birthday Book“ — eine Sammlung von über 50 Glückwunschschreiben, darunter eine anzügliche Nachricht von Trump — sowie Tausende E-Mails zwischen Epstein, Maxwell und anderen Personen, die der Aufsichtsausschuss letzte Woche veröffentlichte. Die Sammlung von über 20.000 E-Mails enthielt Behauptungen, dass Trump von Epsteins Aktivitäten mit minderjährigen Mädchen wusste. Epstein schrieb 2011, dass Trump „Stunden“ in seinem Haus mit einem seiner Opfer verbracht habe, er sagte, er sei der Mann, der „Trump zu Fall bringen“ könne, und bezeichnete Trump als „den Hund, der nicht gebellt hat“. In einer anderen E-Mail fordert Epstein einen Reporter auf, Berichte zu prüfen, wonach Trump beim Begeilen junger Frauen in Epsteins Pool so fasziniert gewesen sei, dass er mit dem Gesicht gegen eine Glastür lief.

Am Sonntag trat Garcia bei MS NOW auf und bekräftigte, dass der Aufsichtsausschuss weiterhin zusätzliche Materialien vom Epstein-Nachlass und anderen Quellen einholen werde.

„Was wir erhalten haben, verblasst im Vergleich zu den Dokumenten, die tatsächlich im Justizministerium existieren“, sagte er. „Bleiben Sie dran, denn es wird viel mehr Informationen geben, mehr Dokumente, die wir bekommen werden, und wir werden weiterhin verlangen, dass sie das Richtige tun und uns diese Freigabe vom Justizministerium verschaffen.“

Was hat Trump gesagt?

Trump beschuldigte am Sonntag erneut die Demokraten, den „Epstein-Schwindel“ voranzutreiben, um „von all ihren schlechten politischen Entscheidungen und Niederlagen abzulenken“.

„Epstein war ein Demokrat, und er ist das Problem der Demokraten, nicht das der Republikaner! Fragen Sie Bill Clinton, Reid Hoffman und Larry Summers nach Epstein, sie wissen alles über ihn, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Trump“, schrieb er.

Stunden später änderte Trump seine Position zur Abstimmung und schrieb auf Truth Social, dass „Republikaner dafür stimmen sollten, die Epstein-Akten zu veröffentlichen, weil wir nichts zu verbergen haben, und es ist Zeit, mit diesem Demokraten-Schwindel weiterzuziehen.“

Die Kehrtwende erfolgte, nachdem Trumps Bemühungen, die Entlassungspetition — den Mechanismus, durch den Abgeordnete eine Abstimmung über die Akten gegen den Willen der Führung erzwingen können — scheiterten. Letzte Woche soll das Weiße Haus die Abgeordnete Lauren Boebert (D-Colorado) in den Situation Room gerufen und versucht haben, sie davon zu überzeugen, ihren Namen von der Petition zu streichen; ein ähnlicher erfolgloser Versuch wurde unternommen, die Abgeordnete Nancy Mace (R-South Carolina) dazu zu bringen, ihre Unterstützung zurückzuziehen.

Was passiert, wenn das Repräsentantenhaus für die Freigabe der Epstein-Akten stimmt?

Wie jedes andere Gesetz wird es in den Senat weitergeleitet, wo — wenn die Führung es zur Abstimmung bringt — nur eine einfache Mehrheit nötig wäre, um es zu verabschieden. Es würde dann Trumps Schreibtisch erreichen. Der Präsident hat bereits signalisiert, dass er das Gesetz unterzeichnen würde, falls es dazu kommt. „Ich bin ganz dafür“, sagte er als Teil seiner Antwort auf die Frage am Montag, ob er das Gesetz unterzeichnen würde.