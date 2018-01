Er ist der König der deutschen Charts: Ed Sheeran

Ed Sheeran, der britische Sänger (und seit kurzem Schauspieler), regiert mal wieder unsere Charts – sowohl die Longplay, als auch die Singles-Rangliste. Sein jüngstes Album „÷ (Divide)“ hat bislang schon sechs Wochen den ersten Platz belegt und steht nun wieder ganz oben. Auch auf Platz eins ist dessen Single „Perfect“, auch sie war insgesamt schon sechs Mal auf Platz eins – und hat es auch diese Woche wieder geschafft. Sechs mal also mit demselben Song.

Und der Rest?

Der „The Best Showman“-Soundtrack springt von Platz 49 auf die Fünf. Der höchste Neueinsteiger diese Woche ist die schwedische Black-Metal-Combo Watain, deren Album „Trident Wolf Eclipse“ es direkt auf Rang sechs schaffte.

In den Single-Charts belegt Bausa weiterhin den zweiten Platz. Eminiem feat. -wie könnte es anders sein- Ed Sheeran steigen auf Platz drei ein. Camila Cabello feat. Young Thug sinkt auf Platz vier und Nico Santos steigt mit „Rooftop“ auf die Fünf. Rita Ora und Liam Payne kommen mit der Single „ For you (Fifty Shades Freed)“ aus dem Film „Fifty Shades Of Grey – Befreite Lust“ auf Rang 16 und sind damit die höchsten Neueinsteiger.