Ed Sheeran: Umstrittener Gastauftritt bei „Game Of Thrones“, Staffel 7

Der Traum vieler Serienjunkies: Einmal eine Rolle bei „Game Of Thrones“ spielen. Für Popstar Ed Sheeran ging dieser Traum in Erfüllung. Doch wie genau sein Gastauftritt aussehen könnte, war bis zuletzt streng geheim.

Mit dem Staffelauftakt der siebten Staffel in den USA wurde das Geheimnis nun gelüftet. Ed Sheeran spielt einen Soldat der Lennisters:

Throwback to the time I was a Lannister A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 7:09pm PDT

Ed Sheeran als singender Lennister

So fallen die Reaktionen aus

Doch das gefiel nicht allen. Viele Fans machten ihrem Ärger bei Twitter Luft.

Arya: That's a pretty song. I've never heard it before.

Ed Sheeran: It's new. Buy my album ÷ on iTunes #GameOfThrones #GoTS7 — Salim Stark (@SalimAlSamar) July 17, 2017

Andere machten sich darüber lustig:

If Arya kills Ed Sheeran this will be the best Game of Thrones ever — Sam Adams (@SamuelAAdams) July 17, 2017

Ed Sheeran war nicht der erste Popstar, der einen musikalischen Gastauftritt in der Erfolgsserie hatte. Musiker wie Gary Lightbody von „Snow Patrol“, Will Champion von „Coldplay“, die Band „Sigur Rós“ und „Mastodon“ sangen schon in „Game Of Thrones“. Allerdings waren diese so in ihre Kostüme verhüllt, dass sie kaum zu erkennen waren.

Die erste Folge der siebten Staffel von „Game of Thrones“ lief am 16.07 in den USA. In Deutschland folgen die neuen Episoden ab Montag (17.07.).