Taylor Swift: US-Fans schockiert über australische „Eras“-Tour-Regel

Am Sonntag, den 25. Februar, hat Taylor Swift das finale Australien-Konzert ihrer „Eras“-Tour in Sydney gegeben – in wenigen Tagen geht es für sie weiter nach Singapur. Auch die Aussie-Swifties haben in den vergangenen Tagen zig Bilder und Videos zu den Gigs in den sozialen Medien hochgeladen, bei denen amerikanischen Fans eine Sache ganz besonders auffiel – die Besucher:innen der Shows schienen nicht verpflichtet zu sein, durchsichtige Taschen zu tragen.

„Für uns ist es so normal, aber für andere Teile der Welt so ungewohnt“

Das beobachtete unter anderem die TikTokerin Molly Halter, die in einem Clip darauf aufmerksam machte und fragte, ob es andere ebenso festgestellt hätten. Auf ihre Nachfrage hin sammelten sich unzählige Kommentare von US-Anhänger:innen von Taylor Swift, die sich schockiert darüber zeigten, wie locker die Taschenkontrolle in anderen Ländern gehandhabt wird. „Die Art und Weise, wie diese Aussage mich gerade getroffen hat. Verdammt! In anderen Teilen der Welt muss man so nicht leben“, vermeldete eine Nutzerin, woraufhin Halter ihr antwortete: „Für uns ist es so normal, aber für andere Teile der Welt soooo ungewohnt.“

Eine andere Nutzerin klinkte sich ebenfalls in das Gespräch mit ein und schrieb: „Weil sie keine Probleme mit Waffen haben.“ Dieser Seitenhieb kam jedoch besonders bei einigen US-Bürger:innen nicht so gut an, die eine Diskussion über generelle Waffenkontrolle und die Notwendigkeit dieser starteten. Einige Australier:innen hingegen erklärten, dass ihnen zuvor nicht mal bewusst war, dass in den USA durchsichtige Taschen verpflichtend für Konzerte sind.

Eine Userin schrieb: „Ich bin Australierin, und bis jetzt war mir nie klar, warum sie [die Amerikaner:innen] alle durchsichtige Taschen brauchen. Ich dachte, das wäre so, damit niemand Essen oder Trinken hineinschmuggelt.“ Dass es sich um eine Präventionsmaßnahme handelt, um das Mitnehmen von Waffen zu unterbinden, war, in Anbetracht der Kommentare, nur wenigen bekannt.

Für die US-Fans ist die Taschen-Anweisung normal. Eine Amerikanerin schrieb dazu via Social Media: „Jedes. Einzelnes. Mal. Wenn ich einen Clip einer internationalen Show sehe, denke ich nur: ‚Kein einziger von ihnen hat sich heute Sorgen gemacht, in der Menge erschossen zu werden‘.“