Blake Lively und Ryan Reynolds begrüßten 2023 ihr jüngstes Kind. Seither hält das Schauspieler:innenpaar weitere Informationen über das Geschlecht, das Geburtsdatum sowie auch den Namen geheim. In den sozialen Medien versuchen Fans herauszufinden, ob Popstar Taylor Swift den Namen des Sprösslings womöglich auf ihrem Doppelalbum „The Tortured Poets Department“ offenbart hat.

Ryan Reynolds: „Wir warten immer ab, bis Taylor uns sagt, wie das Kind heißen wird“

Auf Swifts im April 2024 veröffentlichten Werk lassen sich sich Songs mit Titeln wie „Robin“, „Cassandra“, „Peter“ und „Chloe or Sam or Sophia or Marcus“ finden. Ebendiese Bezeichnungen sorgten in den sozialen Medien für Spekulationen, ob es sich bei einem der Namen von Reynolds‘ und Livelys Baby handeln könnte.

Nun war der 47-jährige US-Schauspieler zu Gast in der „Today“-Show, in der die Moderatorin direkt die Gelegenheit nutzte, um nachzuhaken: „Taylor Swift lässt es immer wieder in ihre Texte einfließen, also sag‘ du uns das einfach: Ist der Name des vierten Kindes irgendwo auf der neuen Platte?“

Reynolds wehrte die Frage jedoch ab und erklärte lediglich: „Wir warten immer ab, bis Taylor uns sagt, wie das Kind heißen wird. Wir warten immer noch. Sie ist eine kreative Songschreiberin.“ Seine Formulierung lässt darauf schließen, dass die derzeitigen Swift-Songs nicht auf den Nachwuchs-Namen schließen lassen.

Taylor Swift erwähnte bereits die Kinder des Schauspielerpaars

Die Vermutung, dass Swift den Namen des jüngsten Kindes in einem Songtext erwähnen könnte, ist nicht ganz abwegig. Bereits 2020 verwendete die Sängerin nämlich die Namen der drei Töchter in ihrem Track „Betty“. Alleine der Titel ist der Vorname der dritten Tochter von Lively und Reynolds. Im Text erwähnt der US-Star auch namentlich James und Inez – die anderen Töchter der Schauspieler:innen. Inhaltlich geht es in dem Stück allerdings weniger um die Sprösslinge, denn Swift erzählt darin die Geschichte von einem 17-jährigen Jungen namens James, der seiner verflossenen Liebe Betty nachtrauert. Er erfährt nämlich über Inez, dass Betty einen neuen Partner hat.