Taylor Swift: Zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen

2024 ist Taylor Swift im Zuge ihrer aktuellen Tour „The Eras“ in Europa und Großbritannien unterwegs. In Deutschland wird sie an insgesamt sieben Terminen in drei Städten auftreten: Gelsenkirchen, Hamburg und München.

Ursprünglich war jeweils nur ein Konzert geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage erweiterte Swift ihre Deutschland-Tour jedoch um weitere Auftritte. Zu den bereits bekannten Zusatzkonzerten in Hamburg und München kommen nun zwei zusätzliche Shows in Gelsenkirchen hinzu. Zu dem geplanten Termin am 18. Juli 2024 wird es jeweils ein Zusatzkonzert am 17. und 19. Juli 2024 in der Veltins-Arena geben.

Der Ticket-Vorverkauf startet offiziell am 12. Juli über Eventim. Interessierte mussten sich bereits vorab auf der Seite registrieren. Die Registrierungsphase ist mittlerweile allerdings abgeschlossen. Nur wer sich bis zum 23. Juni vorangemeldet hat, hat Chancen auf einen Zugangscode zum Verkauf. Wie viel ein Ticket kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Support-Act für die Europa-Tournee

Taylor Swift wird im nächsten Jahr nicht allein durch Europa und Großbritannien touren. Als Support-Act für die Europa-Dates, inklusive der Deutschland-Konzerte, stehen Paramore auf dem Spielplan. Die Alternative-Rockband aus Tennessee rund um Sängerin Hayley Williams feiert im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Band-Jubiläum.

Auf Twitter ließ Taylor Swift zu Paramore als Vorband verlauten: „Hayley und ich sind Freunde, seit wir Teenager in Nashville waren, und jetzt dürfen wir nächsten Sommer durch Großbritannien/Europa toben??? Ich schreie“

Alle Deutschland-Termine im Überblick: