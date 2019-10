Alle Singer und Songwriter ehrlicher und handgemachter Musik sind aufgerufen, am Contest „Showtime“ teilzunehmen. Im Wettbewerb erhalten die Künstler die Chance, die Städtereisenden sowie die Fachjury mit eigenen Songs, atmosphärischen Konzerten und ihrer authentisch-coolen Personality zu überzeugen. Der Gewinner kann sich am Ende über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 EUR freuen und bekommt zudem die Möglichkeit, im Rahmen des International Music Award 2020 in Berlin einen glanzvollen Auftritt hinzulegen.

Mit fachlicher Unterstützung vom Rolling Stone, TV Noir und SofaConcerts finden die Castings von April bis Oktober 2020 an Bord der A-ROSA Schiffe auf Donau und Rhein statt. Zusätzlich zu einer Aufwandsentschädigung erhalten die teilnehmenden Künstler die Möglichkeit, selbst fantastische Städte wie Amsterdam, Rotterdam, Wien oder Budapest kennenzulernen. Darüber hinaus werden einige Teilnehmer auch im Rahmen des International Music Awards (IMA) im Vor- und Nachprogramm auf der A-ROSA STAGE präsentiert.

Mit der Ausrichtung des Contests möchte A-ROSA zum einen seinen Gästen ein neues, spannendes und hochwertiges Entertainmentangebot bieten und auf der anderen Seite jungen Musik-Talenten die Chance geben, ihre eigenen Songs auf der schwimmenden Bühne zu präsentieren und sich so auf dem hart umkämpften Musik-Markt bekannt zu machen.

Also kommt an Bord und seid mit dabei!

Erleben Sie auf den A-ROSA-Schiffen Livekonzerte & Livegefühle – Be on Board, it’s Showtime! 1 von 9

2 von 9

3 von 9

4 von 9

5 von 9

6 von 9

7 von 9

8 von 9

9 von 9 Previous Image Next Image

Jetzt bewerben

Bewerbt euch online bis zum 02. Dezember 2019 unter: www.a-rosa.de/showtime

Jetzt bewerben