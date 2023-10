Timothée Chalamet: Hartes Training mit Austin Butlers „Elvis“-Team für die Rolle des Bob Dylan

Foto: Gareth Cattermole/Getty Images f, Gareth Cattermole. All rights reserved.

In „A Complete Unkown“ soll Timothée Chalamet, unter der Regie von James Mangold, Folk-Legende Bob Dylan verkörpern. Dafür suchte sich der junge Schauspieler Unterstützung von den Dialekt- und Gesangslehrer:innen, die bereits Austin Butler 2022 auf die Rolle des Elvis vorbereitet haben.

„Ich habe im Grunde mit seinem gesamten Elvis-Team für meine Dylan-Vorbereitung gearbeitet“, erzählt Chalamet in einem Interview mit der US-amerikanischen „GQ“. „Es gibt einen wunderbaren Dialekt-Coach namens Tim Monich. Ein Gesangscoach namens Eric Vetro. Ein Bewegungscoach namens Polly Bennett. Ich habe einfach gesehen, wie [Butler] sich für alles eingesetzt hat, und mir wurde klar, dass ich mich steigern muss.“ Um sich ganz auf die Rolle des Musikers vorzubereiten, habe Chalamet auch dessen Memoiren „Chronicles“ gelesen, die 2004 erschienen sind.

Seit drei Jahren fühle er sich in die Rolle ein, allerdings habe sich der „Dune“-Darsteller noch nicht persönlich mit Bob Dylan für das Projekt getroffen. „Vor drei Jahren wollte ich das nicht, weil ich aus abergläubischen Gründen einfach nicht wollte“, erklärt Chalamet im Gespräch. „Jetzt würde ich es liebend gerne tun.“

Die Dreharbeiten für „A Complete Unkown“, in dem es hauptsächlich um Dylans Übergang von der Folk- zur Rock-Musik im Jahr 1965 gehen wird, sollten eigentlich im August 2023 starten. Doch aufgrund des Autor:innen- und Schauspieler:innen-Streiks in Hollywood wurde das Projekt nach hinten verschoben. Ein Erscheinungsdatum steht deshalb noch nicht fest.

Zuletzt schlüpfte Timothée Chalamet in die Rolle des Willy Wonka. Der Film „Wonka“, der von der Vorgeschichte von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ handelt, entstand unter der Regie von Paul King und wird am 8. Dezember in die Kinos kommen.

Timothée Chalamet in „Wonka“: