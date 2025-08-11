Erstmals äußern sich alle vier U2-Mitglieder zu Gaza

U2 veröffentlichte einen langen Beitrag auf ihrer Website, um die individuellen Haltungen der Bandmitglieder zu Israel und Gaza zu erläutern. „Wir sind keine Experten für die Politik der Region, aber wir wollen, dass unser Publikum weiß, wo wir jeweils stehen“, schrieb die irische Gruppe.

Bonos Beweggrund zum klareren Statement

Jedes Bandmitglied – Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. – teilte eine Erklärung mit seinen Gedanken zum anhaltenden Krieg, der seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 andauert. Bono bemerkte, dass er sich seitdem „im Allgemeinen aus der Politik des Nahen Ostens herausgehalten“ habe. „Das war nicht Bescheidenheit, sondern eher Unsicherheit angesichts der offensichtlichen Komplexität“, sagte er. „Ich habe in den letzten Monaten im ‚Atlantic‘ über den Krieg in Gaza geschrieben und im ‚Observer‘ darüber gesprochen, aber ich habe das Thema umkreist.“

Der Frontmann erklärte, dass er sich nun entschlossener äußere, nachdem er Fotos von hungernden Menschen in Gaza gesehen habe. „Die Bilder von hungernden Kindern im Gazastreifen erinnerten mich an eine Arbeitsreise zu einer Essensstation in Äthiopien, die meine Frau Ali und ich vor 40 Jahren nächsten Monat unternahmen, nach U2s Teilnahme an Live Aid 1985“, schrieb er. „Eine weitere menschengemachte Hungersnot. Chronische Mangelernährung aus nächster Nähe zu erleben, würde es für jede Familie persönlich machen, besonders wenn es Kinder betrifft. Denn wenn der Verlust von nicht kämpfenden Menschenleben in großem Umfang so kalkuliert erscheint… insbesondere der Tod von Kindern, dann ist ‚böse‘ kein übertriebenes Adjektiv… in den heiligen Texten von Juden, Christen und Muslimen ist es ein Übel, dem widerstanden werden muss.“

Er betonte, dass er Palästinenser nicht mit der Hamas gleichsetze. „Angesichts unserer eigenen historischen Erfahrung von Unterdrückung und Besatzung ist es kein Wunder, dass so viele hier in Irland seit Jahrzehnten für Gerechtigkeit für das palästinensische Volk eintreten“, schrieb Bono.

Kritik an beiden Kriegsparteien

Er fügte hinzu: „Wir wissen, dass die Hamas Hunger als Waffe im Krieg einsetzt, aber jetzt tut dies auch Israel, und ich empfinde Abscheu angesichts des moralischen Versagens. Die Regierung Israels ist nicht die Nation Israel, aber die heutige Regierung Israels unter Benjamin Netanjahu verdient unsere kategorische und unmissverständliche Verurteilung. Es gibt keine Rechtfertigung für die Brutalität, die er und seine rechtsextreme Regierung dem palästinensischen Volk zugefügt haben… in Gaza… im Westjordanland.“

Bono sagte, er wolle U2s Haltung zu dem Konflikt transparent machen. „Als jemand, der lange an Israels Recht auf Existenz geglaubt und eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützt hat, möchte ich für alle, die zuhören, klarstellen, dass unsere Band Netanjahus unmoralische Handlungen verurteilt und sich allen anschließt, die ein Ende der Feindseligkeiten auf beiden Seiten gefordert haben“, schrieb er. „Unsere Band steht in Solidarität mit dem Volk Palästinas, das wirklich einen Weg zu Frieden und Koexistenz mit Israel sucht, und mit ihrem rechtmäßigen und legitimen Anspruch auf Staatlichkeit. Wir stehen in Solidarität mit den verbleibenden Geiseln und flehen darum, dass jemand mit Vernunft ihre Freilassung aushandelt.“

Konkrete Unterstützung für Gaza

Bono bestätigte, dass U2 spenden wird, um bei der Hilfe in Gaza zu unterstützen. „Die Band verpflichtet sich, unseren Beitrag zu leisten, indem wir an Medical Aid For Palestinians spenden“, sagte er.

Die anderen drei Erklärungen sind kürzer, aber ebenso entschieden und klar. The Edge stellte der israelischen Regierung und Netanjahu drei Fragen, darunter: „Glauben Sie wirklich, dass eine solch absichtliche und unaufhörliche Zerstörung einer Zivilbevölkerung geschehen kann, ohne denen, die verantwortlich sind, generationsübergreifende Schande zu bringen?“

The Edge und Larry Mullen Jr. über Frieden

„Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung in Irland, dass Frieden nicht durch Dominanz erreicht wird“, schrieb The Edge. „Frieden entsteht, wenn Menschen sich mit ihren Gegnern an einen Tisch setzen – wenn sie die gleiche Würde aller anerkennen, auch jener, die sie einst fürchteten oder verachteten. Es kann keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben. Keine Versöhnung ohne Anerkennung. Und keine Zukunft, wenn wir nicht verweigern, die Vergangenheit zu wiederholen.“

Mullen Jr. fügte hinzu: „Die Macht, diese Obszönität zu beenden, liegt in den Händen Israels. Ich unterstütze zweifellos Israels Recht auf Existenz, und ich glaube auch, dass Palästinenser dasselbe Recht und einen eigenen Staat verdienen. Schweigen dient keinem von uns.“

Adam Clayton: „Wenn man die moralische Seite der Situation einmal außer Acht lässt, ist die technische Überlegenheit der modernen israelischen Armee nicht ein Beweis für ihre Präzision bei der Bekämpfung einzelner Personen aus Tausenden von Kilometern Entfernung? Und wenn ja, warum bombardiert die IDF dann die Zivilbevölkerung aus der Luft und zerstört wahllos alle Unterkünfte und Infrastrukturen? Die Rettung von Menschenleben ist in diesem Krieg eine Entscheidung.“

Bonos frühere Friedensappelle

Im Mai forderte Bono bei den Ivor Novello Awards 2025 ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas. Während der Preisverleihung im Londoner Grosvenor House nutzte Bono die Gelegenheit, Hamas und Netanjahu zu kritisieren und Frieden zu fördern. „Hamas, lasst die Geiseln frei. Stoppt den Krieg“, sagte er. „Israel, befreit euch von Benjamin Netanjahu und rechtsextremen Fundamentalisten, die eure heiligen Texte verdrehen. Schützt alle unsere Helfer, sie sind das Beste von uns.“