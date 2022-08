Erweitert und Remastered: Neuversion des Albums „Supergrass“ erscheint im Herbst

Supergrass veröffentlichen ihr drittes, gleichnamiges, auch als „X-Ray-Albums“ bekanntes 1999er-Album noch einmal: neu gemischt und remastered. Die „Deluxe Edition“ erscheint als 2-CD-Set und als zwei separate LP-Sets am 16. September.

Die neue „Deluxe Edition“ wird sowohl auf schwarzem, schwerem Vinyl als auch auf neonorangem Vinyl veröffentlicht. Dazu erscheint auch ein 2CD-Digipack. Es enthält neben dem Album: Studio-Outtakes, unveröffentlichte Demos, B-Seiten, seltene Live-Tracks und neue 2022-Remixe. Alles kann bereits hier vorbestellt werden.

Auch dabei sind ein überarbeitetes 20-seitiges Booklet mit Bandfotos, Original-Single-Artwork und neuen Begleitkommentaren von dem Journalisten Charles Shaar Murray.

„Supergrass“-Tracklisting

CD1 – ‘Supergrass’ 2022 remastered

Born Again

Pumping On Your Stereo

Jesus Came From Outta Space

What Went Wrong (In Your Head)

Your Love

CD2 – Cat Scans

Demos, B-Sides & Live Remixes

Moving (2022 Remix)*

Beautiful People (2022 Remix)*

Pumping On Your Stereo (2022 Remix)*

Born Again (2022 Remix)*

Wild Wind (Demo)*

Pumping On Your Stereo (T-In The Park, 2000)*

Lucky (No Fear)

Blockades*

Sick

You’ll Never Walk Again

What A Shame

Moving (T-In The Park, 2000)*

Believer

Faraway (Acoustic Version)

Out Of The Blue (Monitor Mix)*

Mary, The Varieties, (Leeds, 2005)*

Country Number*

Born Again (Forum, Melbourne, 2000)*

Jesus Came From Outta Space (107.7 The End)*