Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“) hat beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon mit 314 Punkten einen sensationellen 4. Platz belegt –mit zwei Zählern Abstand zu Österreich, deren Vertreter César Sampson („Nobody But You“) auf dem 3. Rang landete. Platz zwei belegt Eleni Foureira aus Zypern. Der Sieg geht nach Israel: Netta holte mit ihrem #MeToo-Lied „Toy“ uneinholbare 529 Punkte. Damit findet der Eurovision Song Contest 2019 in Israel statt, erstmals dort seit 1999. Es ist der vierte Sieg des Landes beim ESC. Zuletzt gewann für Israel 1998 die Sängerin Dana International. Für Michael Schulte und die deutschen…