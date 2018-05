Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“) hat beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon mit 314 Punkten einen sensationellen 4. Platz belegt –mit zwei Zählern Abstand zu Österreich, deren Vertreter César Sampson („Nobody But You“) auf dem 3. Rang landete. Platz zwei belegt Eleni Foureira aus Zypern.

Weiterlesen ESC 2018: Ehemals todgeweihter Gewinner Salvador Sobral feiert Comeback Er ist ein Überlebender: Salvador Sobral, Gewinner des Eurovision Song Contest 2017, feierte nach Herztransplantation sein Comeback beim diesjährigen ESC.

Der Sieg geht nach Israel: Netta holte uneinholbare 529 Punkte. Damit findet der Eurovision Song Contest 2019 in Israel statt, erstmals dort seit 1999. Es ist der vierte Sieg des Landes beim ESC. Zuletzt gewann für Israel 1998 die Sängerin Dana International.

Weiterlesen ESC-Aufreger: Großbritannien (SuRie) darf wegen Flitzer nochmal auftreten – und lehnt ab Weil ein Mann die Darbietung ihres ESC-Beitrags „Storm“ störte, hätte SuRie für Großbritannien nochmal rangedurft. Doch sie bewies Coolness.

Für Michael Schulte und die deutschen Grand-Prix-Fans war Lissabon dennoch ein Triumph. Der Sänger holte das beste Ergebnis seit Lenas Sieg 2010 in Oslo. In den vergangenen drei Jahren wurde Deutschland immer nur Letzter oder Vorletzter.

Michael Schulte holte gar mehrere Jury-Höchstwertungen: Dänemark, Schweiz und die Niederlande vergaben zwölf Punkte an den Buxtehuder. Von Polen und Italien gab es zehn.

ESC 2018: Alle Platzierungen im Überblick

1. Israel: Netta – „Toy“

2. Zypern: Eleni Foureira – „Fuego“

3. Österreich: Cesár Sampson – „Nobody But You“

4. Deutschland: Michael Schulte – „You Let Me Walk Alone“

5. Italien: Ermal Meta & Fabrizio Moro – „Non mi avete fatto niente“

6. Tschechische Republik: Mikolas Josef – „Lie To Me“

7. Schweden: Benjamin Ingrosso – „Dance You Off“

8. Estland: Elina Nechayeva – „La forza“

9. Dänemark: Rasmussen – „Higher Ground“

10. Moldau: DoReDoS – „My Lucky Day“

11. Albanien: Eugent Bushpepa – „Mall“

12. Litauen: Ieva Zasimauskaitė – „When We’re Old“

13. Frankreich: Madame Monsieur – „Mercy“

14. Bulgarien: Equinox – „Bones“

15. Norwegen: Alexander Rybak – „That’s How You Write A Song“

16. Irland: Ryan O’Shaughnessy – „Together“

17. Ukraine: Mélovin – „Under The Ladder“

18. Niederlande: Waylon – „Outlaw In ‚Em“

19. Serbien: Sanja Ilić & Balkanika – „Nova deca“

20. Australien: Jessica Mauboy – „We Got Love“

21. Ungarn: AWS – „Viszlát nyár“

22. Slowenien: Lea Sirk – „Hvala, ne“

23. Spanien: Alfred & Amaia – „Tu Canción“

24. Großbritannien (UK): SuRie – „Storm“

25. Finnland: Saara Aalto – „Monsters“

26. Portugal: Cláudia Pascoal – „O jardim“

Netta (Israel) – „Toy“:

https://www.youtube.com/watch?v=84LBjXaeKk4 Video can’t be loaded: Netta – Toy – Israel – LIVE – Grand Final – Eurovision 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=84LBjXaeKk4)