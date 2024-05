Barbara Schöneberger wird in Zusammenarbeit mit ARD, ORF über den ESC 2024 berichten. Rund um den Musikwettbewerb soll es eine „Countdown“- und eine „Aftershow“-Sendung aus dem Studio geben. Unterstützung bekommt die 50-jährige von alten und neuen ESC-Hasen.

Zum Eurovision Song Contest-Finale am Samstag (11.05.2024) wird Barbara Schöneberger ab 21.00 Uhr live aus Malmö berichten. Für Schöneberger ihre achte ESC-Moderation.

Barbara Schöneberger bekommt prominente Unterstützung

Mit dabei im ESC-Programm der ARD: Sänger und Songwriter Michael Schulte, der Deutschland 2014 mit „You Let Me Walk Alone“ in Lissabon aus seinem ESC-Tief holte. Schulte erreichte mit seiner Ballade damals den vierten Platz, der seither von keinem deutschen Kandidaten übertroffen werden konnte.

Weil die ESC-Begleitshows auch auf ORF 1 und SRF 1 ausgestrahlt werden, sind auch Gäste aus den Nachbarländern mit von der Partie. Aus Österreich wird Arabella Kiesbauer zu sehen sein. Kiesbauer moderierte 2015 selbst live den ESC, aus der Wiener Stadthalle.

Direkt von nebenan, aus der Schweiz, soll Remo Forrer zu Gast sein. Beim Eurovision Song Contest 2023 trat der Schweitzer mit seinem Song „Watergun“ an und landete damit auf Platz 20.

Einer von ihnen könnte der Gewinner sein

Barbara Schöneberger spricht aber nicht nur mit bereits erfahrenen ESC-Teilnehmer:innen, sondern auch solche, die es erst noch werden. Der 29-jährige Isaak Guderian möchte in diesem Jahr mit „Always on the run“ Michael Schultes vierten Platz für Deutschland überholen.

Der Sänger konnte sich beim Vorentscheid Anfang des Jahres 2024 gegen acht Konkurrenten durchsetzen. Zuletzt war er wegen seines Songtextes in den Medien. Für den ESC in Malmö musste er eine „Always on the run“-Zeile abändern, weil das Wörtchen „Shit“ enthalten war.

Neben Isaak Guderian sollen die Kandidat:innen Kaalen aus Österreich und Nemo aus der Schweiz im Rahmenprogramm der ARD zu hören und zu sehen sein. Die 2014-ESC-Gewinnerin Conchita Wurst wird mit einem Einspielfilm Einblicke hinter die Kulissen in Malmö bieten.

