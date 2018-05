Wegen Eurovision-Song-Contest-Flitzer: SuRie hat Verletzungen erlitten

Die britische Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest 2018, Susanna Marie Cork alias SuRie, hat im britischen Fernsehen über das unangenehme ESC-Erlebnis mit dem Flitzer gesprochen. Während ihrer Performance des Songs „Storm“ rannte ein Mann auf die Bühne, entriss ihr das Mikro und rief: „All the Nazis of the UK media, we demand freedom“ („An all die Nazis der britischen Medien, wir verlangen Freiheit!“).

Weiterlesen Netta kündigt ESC in Jerusalem an – und erntet Shitstorm Eigentlich wollte Netta nur die Freude mit ihren Fans teilen, dass der Eurovision Song Contest 2019 in Israel stattfindet. Doch die Wahl ihrer Worte, sorgte sofort für Proteste. Vor allem bei Muslimen.

Nach zehn Sekunden war der Spuk vorbei, der „Medienkritiker“ wurde von der Bühne geführt und in Untersuchungshaft gebracht. Unschön sei das Erlebnis für Cork, die eine flugs vorgeschlagene Wiederholung ihrer Darbietung vor dem Voting ablehnte, dennoch gewesen. Sie hat sogar leichte Verletzungen von dem Flitzer-Angriff davongetragen.

Weiterlesen ESC-Aufreger: Nettas Security grabschte Österreichs Sampson ins Gesicht – Video César Sampson ist enttäuscht: Er wollte der Eurovision-Song-Contest-Siegerin Netta gratulieren, wurde aber von Sicherheitsleuten weggeschubst.

„Ich erlitt ein paar Schrammen und Prellungen“, sagte sie am Montag in der TV-Sendung „This Morning“. Das Ganze sei jedoch so schnell verlaufen, dass sie keine Zeit gehabt hatte, überhaupt Angst zu empfinden. „Er war so schnell da, die Security war sofort da. Die Backgroundsängerinnen machten ja weiter, und die Menge jubelte auch weiter.“

SuRie: „Das ist mein Mikro, da am Boden“

https://www.youtube.com/watch?v=aL2l3oVlZls Video can’t be loaded: Moment stage invader grabs mic during UK Eurovision song (https://www.youtube.com/watch?v=aL2l3oVlZls)

SueRie: „Dann sah ich das Mikro am Boden und dachte: ‚Nun, das gehört mir. Den Song bringe ich zu Ende.’“

SuRie im Video: