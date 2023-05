ESC 2023: Hören – Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren im Livestream des ORF

Am Samstag, den 13. Mai, um 21 Uhr ist es soweit: Der Eurovision Song Contest geht in die nächste Runde. Die beiden Podcaster, Musiker, Moderatoren und langjährigen Freunde Jan Böhmermann und Olli Schulz werden das Spektakel für den österreichischen Rundfunk live kommentieren.

Ihre Einschätzungen zu den einzelnen Darbietungen und der Punktevergabe werden sicherlich ordentlich Entertainment bieten, wenn man bedenkt, wie sie an ihre eigene Show „Fest & Flauschig“herangehen. Schließlich quatschen die beiden dabei immer einfach drauf los und präsentieren so politische und soziale Abgründe, ihre Lieblingsdesserts, ätzende Promis und natürlich immer auch Musik.

Den Livestream zum 67. ESC gibt es im Programm von „FM4“ zu sehen – ganz ohne Geo-Blocking. Außerdem wird die Übertragung in der „TV-Thek“ des „ORF“ zu gucken sein. Wer am Samstag um 21 Uhr jedoch keine Zeit für den ESC hat, kann die Veranstaltung sieben Tage lang im On-Demand-Programm nachholen.

Der diesjährige ESC findet, entgegen der Tradition, nicht im Land des Vorjahres-Siegers, der Ukraine, statt – der Grund dafür ist der nach wie vor andauernde Krieg. Im deutschen Programm wird der Eurovision Song Contest in der „ARD“ übertragen. Die deutschen Kandidaten sind die Hamburger Rocker Lord of the Lost. Mehr Infos zum diesjährigen ESC findet ihr in unserem Info-Beitrag zur Veranstaltung.