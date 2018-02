Der „Super Bowl“ ist die ideale Plattform, um die ersten Bilder neuer Blockbuster zu zeigen. So gab es am Sonntagabend (04. Februar), als sich die Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots durchsetzten, erste Bilder von „Star Wars: Han Solo“ zu sehen. Doch auch Action-Fans staunten nicht schlecht, als sie den ersten Trailer von „Mission: Impossible – Fallout“ über den Flachbildschirm laufen sahen.

Der sechste Teil der Agenten-Reihe mit Tom Cruise in seiner Rolle als Ethan Hunt lebt erneut von den spektakulären Stunts ihres inzwischen 55-jährigen Stars und natürlich auch von seinen fantastischen Schauplätzen. Zum Beispiel die norwegische Felsplattform Preikestolen, die hoch über den Lysefjord herausragt, wie in dem Trailer in verschiedensten Perspektiven zu sehen ist. Für genügend Adrenalin ist also gesorgt.

Tom Cruise verletzte sich bei Stunt

Zwischenzeitlich mussten die Dreharbeiten sogar abgebrochen werden, weil sich Tom Cruise bei einem Sprung über ein Dach verletzt hatte. Der Schauspieler zog sich dabei eine Blessur am Knöchel zu, war aber anscheinend so schnell wieder fit, dass der Starttermin nicht gefährdet ist. Neben Cruise sind auch Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett und Alec Baldwin bei „Mission: Impossible – Fallout“ dabei.

In Deutschland startet der Film am 02. August 2018.