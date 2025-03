Exklusiv: Sean Combs‘ Stabschefin bricht ihr Schweigen

Die Frau, die als rechte Hand von Sean „Diddy“ Combs beschrieben wurde, hat ihre erste Stellungnahme abgegeben, seit sie in mehreren Klagen im Zusammenhang mit ihrem Chef genannt wurde. Sie bestreitet, jemals „den sexuellen Übergriff auf irgendjemanden unterstützt und begünstigt“ zu haben.

Kristina Khorram – auch bekannt als „KK“ – arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt für den Bad Boy Entertainment-Gründer. und trat 2013 als leitende Angestellte bei Sean Combs Enterprises ein. Das geht aus ihrem inzwischen gelöschten LinkedIn-Profil hervor. Die 37-Jährige stieg in der Unternehmenshierarchie von Combs auf und wurde 2020 zu seiner Stabschefin ernannt.

Khorrams Nähe zu Sean Combs hat sie in drei Klagen verwickelt. Die wurden gegen Combs eingereicht, der im September wegen Sexhandels, Verschwörung zur Erpressung und Transport zur Prostitution verhaftet wurde. Sean Combs plädierte auf nicht schuldig. Sein Strafprozess ist für den 5. Mai im Southern District of New York angesetzt.

„Ich habe auch noch nie jemanden unter Drogen gesetzt“

„Seit Monaten werden in verschiedenen Klagen gegen meinen ehemaligen Chef schreckliche Anschuldigungen gegen mich erhoben“, sagte Khorram in einer Erklärung gegenüber Rolling Stone. „Diese falschen Anschuldigungen, ich sei darin verwickelt, fügen meinem Ruf und dem emotionalen Wohlbefinden meiner Familie und mir selbst irreparablen und unkalkulierbaren Schaden zu. Ich habe niemals sexuelle Übergriffe gegen irgendjemanden geduldet oder unterstützt. Ich habe auch noch nie jemanden unter Drogen gesetzt.“

Und weiter: „Die Vorstellung, dass ich beschuldigt werden könnte, eine Rolle bei der Vergewaltigung von jemandem gespielt zu haben – oder sogar nur dabei zugesehen zu haben – ist mehr als beunruhigend, verstörend und undenkbar“, fuhr Khorram fort. „Das ist nicht meine Art. Mein Herz ist bei allen Opfern sexueller Übergriffe. Ich bin zuversichtlich, dass sich die Anschuldigungen gegen mich als unwahr erweisen werden.“

Sean Combs hat seine „Seelenverwandte“ Khorram bereits zuvor gelobt. Als Combs‘ Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura am Wochenende ihre brisante Klage wegen sexuellen Missbrauchs und Sexhandels gegen Combs einreichte, saß Khorram an der Seite ihres verzweifelten Chefs in Miami. (Sean Combs wies Venturas Behauptungen zurück und schloss die Klage schnell ab.)

„KK hält alles in meinem Leben und meinem Geschäft am Laufen“

„KK hält alles in meinem Leben und meinem Geschäft am Laufen“, schrieb Sean Combs im Januar 2021 in einem Facebook-Shoutout. „Sie ist seit acht Jahren meine rechte Hand. Und hat immer wieder bewiesen, dass sie Dinge erledigt und anpackt. Ich weiß nicht, wie ich ohne sie zurechtkommen würde.“ (Ein Vertreter von Khorram gab nicht bekannt, wann sie Combs‘ Anstellung aufgegeben hat. )

Im vergangenen Februar machte der Musikproduzent Rodney ‚Lil Rod‘ Jones in seiner Klage wegen sexueller Belästigung und Nötigung gegen den Musikmanager heftige Vorwürfe. Khorram sei die ‚Ghislaine Maxwell zu Sean Combs‘ Jeffrey Epstein“. Jones behauptete, dass Sean Combs ihm während der gesamten Produktion von Combs‘ Album 2023, The Love Album: Off the Grid, sexuelle Avancen gemacht habe. Darunter das Betatschen seines Gesäßes und seiner Genitalien. Ein Anwalt von Combs wies die Behauptungen von Jones zuvor zurück. Er bezeichnete sie als „reine Fiktion. Ein schamloser Versuch, einen Medienrummel zu erzeugen und eine schnelle Einigung zu erzielen“.

Als Jones Khorram angeblich von den unerwünschten Begegnungen erzählte, soll sie laut seiner Klage geantwortet haben: „Weißt du, Sean wird Sean sein“. Und sie habe „versucht, Mr. Combs‚ Grabschereien herunterzuspielen. Als freundschaftliches Herumalbern. Und erklärte, dass diese Handlungen Mr. Combs‘ Art seien, ‚zu zeigen, dass er dich mag‘“.

Sexarbeiterinnen für Combs

Jones behauptete, Khorram habe alle Aspekte von Combs‘ Privatleben überwacht. Einschließlich der Bezahlung von Sexarbeiterinnen für Combs. Sie habe angeblich von allen persönlichen Mitarbeitern von Combs verlangt, eine Gürteltasche mit einer Vielzahl illegaler Substanzen bei sich zu tragen. Die sie angeblich bestellt und verteilt habe. Darunter „Kokain, GHB, Ecstasy, Marihuana-Gummibonbons und Tuci. Eine rosa Droge, die eine Kombination aus Ecstasy und Kokain ist“. Das alles steht in der Klage.

Khorram wurde auch in der Klage wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung genannt, die Sean Combs ehemaliger Assistent Phil Pines im Dezember eingereicht hatte. Pines arbeitete von Ende 2019 bis Ende 2021 für Combs. Er war direkt Khorram unterstellt, der sein Vorgesetzter war. (Combs bestritt die Behauptungen von Pines im Allgemeinen.)

„Ich habe dir gesagt, dass ich verrückt bin“

Pines stellte Khorram in einem Interview für die ID-Dokumentationen „The Fall of Diddy “ (in Zusammenarbeit mit Rolling Stone Films produziert) in den Mittelpunkt von Sean Combs‘ Privatleben. In seiner Klage und in den Dokumentationen behauptete Pines, er sei einmal Zeuge geworden, wie Combs im Januar 2021 vor seinem Haus in Miami eine Frau zu Boden trat. „Ich habe dir gesagt, dass ich verrückt bin“, soll Combs zu der Frau gesagt haben. Bevor er ihr in den Bauch trat und sein Sweatshirt zurückforderte, sodass sie oben ohne dastand.

Pines behauptete in seiner Klage, dass er Khorram später von dem Vorfall erzählt habe. Und wie sehr ihn das aufgebracht habe. ‚Der Angeklagte Khorram wies den Kläger an, nie darüber zu sprechen, und es drohten Konsequenzen, wenn er es doch täte‘, heißt es in seiner Klage.

Ein großer Teil von Pines‘ Arbeit, so behauptete er, bestand darin, sich auf das vorzubereiten, was Sean Combs und Khorram angeblich „Wild King Nights“ nannten. Was er als chaotische, tagelange sexuelle Begegnungen zwischen Combs und einer Frau beschrieb.

Pines behauptete, es sei Khorram gewesen, der ihn normalerweise darauf aufmerksam machte, dass Sean Combs eine „Wild King Night“ veranstalten wollte. Und ihn auf eine wilde Jagd schickte, um Hotelzimmer mit Babyöl, Gleitmittel, Libido-Pillen für Männer, Plan B, Kerzen, Stimmungsbeleuchtung und einer Vielzahl von Sexspielzeugen einzurichten. Khorram soll Pines auch Bescheid gegeben haben, wenn Sean Combs fertig war. Und er soll dann das, was er als „Trümmer“ bezeichnete, in den Zimmern aufgeräumt haben.

Im Oktober wurde Khorram auch in einer Klage wegen sexueller Nötigung genannt, die eine Frau aus San Francisco gegen Combs eingereicht hatte. Sean Combs und andere in der kalifornischen Klage genannte Personen haben ihre Behauptungen zurückgewiesen.