Aufgedeckt: Facebook lässt politische Manipulationen zu

U2 haben eine Coverversion des Led-Zeppelin-Klassikers gepostet – und das, obwohl sie das Lied eigentlich „niemals“ spielen wollten.

U2 haben auf Facebook ein Video veröffentlicht, wie Bono und The Edge den Led-Zeppelin-Klassiker „Stairway to Heaven“ covern. Gewidmet haben sie die Version ihrer Roadcrew – und das aus einem ganz bestimmten Grund. Das Video beginnt mit einem spaßigen „Fact“, dass die Mitarbeiter viel lieber für Led Zeppelin arbeiten würden. Sag' niemals nie... „We said we’d never play this…This one’s for the crew. #SongsFromAnEmptyRoom #stairwaytoheaven“ lautet der Titel des Videos. Weshalb die Iren den Track, den sie niemals spielen wollten, nun doch gespielt haben, erklären sie im Video, zumindest teilweise: „Es gibt da diesen einen nervigen Fakt einer irischen Crew,…