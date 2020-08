Neil Young verbannt Google und Facebook von seiner Website

Am Dienstag (11. August) flatterte Nutzern des Neil-Young-Archives eine überraschende E-Mail ins Postfach, in der Neil Young erklärte, dass ab sofort Google und Facebook auf seiner Website vollständig abgeschaltet würden.

In dem ausführlichen Statement deutete der Singer-Songwriter auch an, dass es ihn etwa 20.000 US-Dollar kosten würde, die Internet-Riesen zu vertreiben.

„Facebook lässt wissentlich Unwahrheiten und Lügen in seinen politischen Anzeigen auf seiner Plattform kreisen, während Bots Zwietracht unter den Nutzern säen“, heißt es unter anderem in der Erklärung. „Wir können nicht dulden, dass in unserem Land Differenzen und Chaos durch politische Falschinformationen befördert werden.“

Young drückte es noch deutlicher aus: „Facebook versaut uns unsere Wahl.“

Google sammelt ähnlich wie Facebook mittels verschiedener Programme (unter anderem mit Analytics, einem Programm, das die Nutzerzahlen erfasst, sowie Suchmaschinen-Applikationen) Daten und steht vor allem auch in Europa unter Beobachtung von Datenschützern.

Obwohl die Corona-Pandemie die Musikwelt von einem Tag auf den anderen in die Krise gestoßen hat und viele Musiker zur Untätigkeit verdammt, ist es für Young wohl eines der produktivsten Jahre in seiner Karriere. Mit Online-Sessions meldete er sich regelmäßig aus der Selbstisolation auf seiner Farm. Die „Black Lives Matter“-Bewegung unterstützte er mit einer neuen Fassung von „Southern Man“. Zahlreiche Alben aus dem Archiv erscheinen zudem dieses Jahr, darunter das einst aus privaten Gründen vor Jahrzehnten zurückgehaltene „Homegrown“.

Lesen Sie hier das vollständige Statement von Neil Young zur Verbannung von Google und Facebook auf seiner Website:

Hello NYA Member—

We’re reaching out because Neil Young Archives is about to begin the process of eliminating Facebook and Google logins from our website. (If you want to read about why, we have included Neil’s article from the NYATC at the bottom of this email.)

If you use Facebook or Google for login, we are going to ask you to run through a quick process the next time you log in—it’s just a few extra clicks. At the end of the process, your account will be transitioned to use your email address and a password for login. Goodbye Facebook and Google buttons.