Tischler, TikTok-Star und Musiker: Die Erfolgsgeschichte von Falco Punch

Falco Punch gilt als einer der innovativsten und progressivsten Nachwuchs-Shootingstars der Generation Z. Die kennt ihn als Video-Creator, DJ und Musiker, der auf der Video-Plattform TikTok bereits über 8,6 Millionen Follower hat. Doch wie hat es der 24-Jährige aus Schleswig-Holstein geschafft, in kürzester Zeit so erfolgreich zu werden? Hier gibt es einen Überblick über seine Erfolgsgeschichte.

Falco Punch bewies schon früh musikalisches Talent

Bereits als Kind nahm Falco Punch Klavierunterricht und brachte sich später selbst das Komponieren, Programmieren und Produzieren bei. DJ-Sets auf kleineren Partys folgten – mit selbstgefilmten Clips auf TikTok hat er nun geschafft, sich eine große Fan-Gemeinde aufzubauen.

Falco Punch ist mittlerweile nicht nur der reichweitenstärkste TikTok-Star Deutschlands, er zählt auch zu den Top Ten der beliebtesten Nutzer in ganz Europa.

Daher stammt der Künstlername Falco Punch

Seinen Künstlernamen hat sich der TikTok-Star, der seinen richtigen Namen lieber für sich behalten möchte, vom Signature-Move des berühmten Nintendo-Actionhelden Captain Falcon abgeschaut. Schon als Teenager nannten ihn seine Kumpels so – wegen seiner harten Schüsse beim Fußball.

Und das passt wie die Faust aufs Auge: Markante Punchlines sind sein Markenzeichen in den millionenfach geklickten Mini-Clips auf TikTok. Darüber hinaus faszinieren seine Fans aber auch immer wieder die einzigartigen Szenen, die der Künstler mit großem DIY-Aufwand selbst aufnimmt, produziert und mit passender Musik versieht. Falco Punch verbindet in seinen TikToks sein Faible für Technik, visuelle Erzählkunst und selbst komponierte Electronica-Tunes zu seiner ganz persönlichen Vision von modernem Multimedia-Entertainment.

In Deutschland wird TikTok immer beliebter, denn auf der Plattform können sich User kreativ austoben und sich von anderen inspirieren lassen – ähnlich wie Falco Punch, für den der Spaß an der Produktion von Special-Effects mit dem Handy sogar eine neue berufliche Perspektive gebracht hat. Neben seinem Erfolg mit TikTok hat der gelernte Tischler nämlich nun auch Gefallen am Job des Mediengestalters gefunden.

Seine Debütsingle „1-2-3 Floor“

Ende Mai ist nun seine erste Single „1-2-3 Floor“ erschienen:

„Ich habe für meine Clips ständig nach der richtigen Musik gesucht und hatte riesige Probleme, genau die passenden Sounds zu finden“, so der Künstler – die Entwicklung zum Musiker sei daher ein nötiger und zugleich wünschenswerter Schritt gewesen. Der Song versetze ihn ein wenig in seine zurückliegenden Party-Tage zurück: „Eine irgendwie sorglose Zeit, in der man einfach nur feiern und sich treiben lassen wollte. Und natürlich braucht jede gute Party auch eine kleine Lovestory. Die kann aber jeder selbst für sich interpretieren…“

Ein Blick hinter die Kulissen

Beim TikTok-Clip zu seiner ersten Single „1-2-3 Floor“ hat sich Falco Punch von Produzenten wie Alan Walker oder Martin Garrix beeinflussen lassen – Falco Punch vereint daher Elemente aus EDM, Urban Pop und HipHop. „Ich komponiere bis heute auf dem Klavier“, so der TikTok-Künstler. „Ich spiele einfach ein paar Akkorde und schaue, was diese Harmonien mit mir machen und in welche Richtung sie meine Emotionen lenken. Solange, bis mich etwas wirklich berührt. Danach baue ich einen Beat darunter, zum Schluss entstehen im Austausch mit meinem Team die Lyrics und Vocals.“

„Mich reizen außergewöhnliche Sounds und außergewöhnliche Stimmen“, so Falco Punch. „Ein Track ist erst gut, wenn ich ihn auch wirklich fühle. Er soll einerseits dazu animieren, die Tanzfläche zu stürmen. Andererseits stehe ich auf gute Stories, die zum Nachdenken und zum Zuhören anregen. Idealerweise passt beides zusammen; ich versuche immer, in meinen Songs eine gewisse Tanzbarkeit mit einer gefühlvollen Geschichte zu verbinden.“

Zum Release von „1-2-3 Floor“ gibt es derzeit übrigens auch eine TikTok-Challenge: Falco Punch ruft seine Follower dazu auf, ihren eigenen Clip zum Track beizusteuern. Hierbei sind schon einige kreative Clips entstanden.

