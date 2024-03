FAN FEST EURO 2024: Ed Sheeran, Nelly Furtado, Mark Forster und Dylan dabei

Ed Sheeran, Nelly „Forca“ Furtado, Mark Forster und Dylan kommen zum FAN FEST EURO 2024. Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden rund 90.000 Gäste im Herzen von München ein Fan-Fest feiern, das am Mittwoch, 12. Juni, auf der Theresienwiese beginnt. Karten sind ab dem 28. März über Eventim erhältlich und kosten 95 Euro zzgl. Gebühren. Mal sehen, ob Sheeran auch noch was zum Lachen haben wird, wenn England in der Vorrunde rausfliegt. Gemunkelt über Sheerans Auftritt wurde schon seit Monaten.

Den Anstoß für das Kultur-Event zur Fußball-Europameisterschaft 2024 gaben Turnierdirektor Philipp Lahm gemeinsam mit EURO-Botschafterin Celia Šašić. „Fußball und Musik bringen Menschen zusammen. Genau das stärkt unsere Zivilgesellschaft und unsere Demokratie. Darüber hatte ich mich mit dem Musik-Weltstar und Fußballfan Ed Sheeran bei einem Treffen unterhalten“, wird Philipp Lahm in der Pressemitteilung zitiert. Philipp Lahm und Celia Šašić werden während des Programms auch als Gäste auf der Bühne stehen. Darüber hinaus sind weitere Auftritte von Persönlichkeiten aus dem Fußball geplant.

Die Telekom bietet von Dienstag, 26. März, um 10 Uhr bis Donnerstag, 28. März, um 10 Uhr bereits vorab einen Presale für Privat-Kundinnen und -Kunden des Unternehmens via Ticketmaster über das Treueprogramm „Magenta Moments“ an. Das Angebot ist innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die kostenfreie MeinMagenta-App können sich alle Kundinnen und Kunden im App Store oder Google Play Store herunterladen.

Der offizielle Ticketverkauf über Eventim, für den die Vorregistrierung ab 21. März möglich ist, startet am Donnerstag, den 28. März, um 10 Uhr. Eine Vorregistrierung ist nötig, um am zweistündigen Eventim-Presale teilzunehmen, bevor eventuelle Restkontingente an diesem Tag ab 12 Uhr in den freien Verkauf gehen werden.

Karten für das FAN FEST EURO 2024 werden zum Einheitspreis verkauft und kosten 95 Euro zzgl. Gebühren. Die An- und Abreise zur Veranstaltung ist kostenlos mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV-Zonen M-6) möglich und in den Tickets bereits inkludiert.