Finales ELO-Konzert: Tickets, Termin, Vorverkauf

„The Historic Final Show“: So ist das Konzert von ELO im Londoner Hyde Park betitelt. „Historisch“ wird es ziemlich sicher, denn dieser Auftritt soll der letzte von Jeff Lynnes Band sein.

Am 13. Juli 2025 treten ELO also ein letztes Mal auf, und das in England (es wird übrigens auch der 40. Jahrestag von Live Aid sein, wo Lynne allerdings nicht zugegen war).

„The Classic British Band Wave Goodbye“ und „with a full line up of stellar guests“: also großes Brimborium mit zahlreichen Stargästen. Der Vorverkauf für die BST-Show beginnt am Freitag, 25. Oktober 2024, um 10 Uhr.

„Meine Live-Rückkehr begann 2014 im Hyde Park“, erklärt Jeff Lynne, 76. „Es scheint der perfekte Ort zu sein, um unsere letzte Show zu spielen. Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese besondere Nacht in London mit unseren britischen Fans zu teilen. Wie der Song sagt, ‚we’re gonna do it One More Time!’“

Richard Tandy ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das gab Jeff Lynne, der Mitbegründer des Electric Light Orchestras, am Mittwoch (01. Mai) in einem Statement in den sozialen Medien bekannt. Der Keyboarder prägte die Musik der Band ab 1971 entscheidend mit, also ein Jahr nach der Gründung.

Er blieb auch als einziger der Besetzung bei allen Auflösungen von ELO erhalten und spielte später bei Jeff Lynne’s ELO. Tandy war auch das einzige Mitglied, das mit Lynne für das 2001 erschienene Album „Zoom“ zurückkehrte, bei dem Ringo Starr und George Harrison von den Beatles mitwirkten.

ELO-Keyboarder Richard Tandy ist tot

„Ich genieße seine Gesellschaft sehr“

Warum blieb die Bindung zwischen den beiden Musikern so eng? In seiner Trauerbotschaft nennt Lynne Keyboarder Tandy einen „bemerkenswerten Musiker und Freund“. Beide verband Dinge, die über die Musik hinausgingen, wie Sänger Lynne der US-Ausgabe des ROLLING STONE 2015 in einem Interview erklärte: „Richard ist in dieser Gruppe mein Mann fürs Leben. Er war mit mir im Studio, wenn andere Leute es nicht waren. Das ist einfach meine Entscheidung.“

Lynne weiter: „Er ist ein großartiger Musiker, ein großartiger Pianist und ich genieße seine Gesellschaft sehr.“

Lynne kündigte im März an, dass seine aktuelle Besetzung des Electric Light Orchestra in diesem Sommer auf eine letzte Tournee gehen würde, die am 24. August in Palm Desert, Kalifornien, beginnt. Der letzte Auftritt von Tandy fand 2016 in der Radio City Music Hall in New York City statt, wo er sein letztes „Mr. Blue Sky“ mit Lynne aufführte.