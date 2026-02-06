Sleaford Mods auf Tour 2026

Sleaford Mods kommen im Frühjahr 2026 für zwei Konzerte und im Sommer für drei Gigs nach Deutschland – präsentiert vom ROLLING STONE.

Sleaford Mods ist ein Electropunk-Duo aus Nottingham, bestehend aus Jason Williamson und Andrew Fearn. Die Musik ist entschieden politisch und thematisiert Post-Brexit-Ernüchterung, steigende Preise für alles, politische Apathie und den gesellschaftlichen Rechtsruck.

2023 veröffentlichten sie ein Album mit dem Namen „UK Grim“, in dem auf 14 Tracks den gesellschaftlichen Verfall kritisieren. „Die Verwesung hat eingesetzt“, erklärte Williamson laut dem Veranstalter damals.

Zuletzt haben Sleaford Mods ihr neues Album „The Demise of Planet X“ herausgebracht. Es folgt auf die Live-LP „Tied up in the Bodega Live“, einer Aufnahme eines Konzerts in ihrer Heimatstatt Nottingham am 30. November 2024.

Sleaford Mods live 2026

14. März 2026: Berlin, Temprodrom

15. März 2026: Hamburg, Grosse Freiheit 36

29.06. Wiesbaden, Schlachthof (Open Air im Backyard)

30.06. Kassel, Kulturzelt

01.07. Dortmund, JunkYard

Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.