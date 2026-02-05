Skullcrusher auf Tour 2026

Helen Ballentines Debütalbum „Quiet The Room“ ist ein leises, berührendes Werk. Eine Reise durch unsere physischen und spirituellen Welten. Es geht um die Intensität des kindlichen Erlebens, wobei sich Vergangenheit und Gegenwart in dieser Mischung aus Electronic, Ambient, Folk und Rock vermischen. Aufgenommen wurden die brütenden Stücke mit Produzent Andrew Sarlo im Chicken Shack Studio im Bundesstaat New York, in der Nähe von Ballentines Heimatort.

„Wir wollten, dass jeder Song dieses kleine Funkeln, aber auch ein Gefühl des Zerbröckelns hat“, sagt sie. Mal geht es um nackte Angst („Whatever Fits Together“), dann um die Schwierigkeiten, anderen näher zu kommen („It’s Like A Secret“). Verstehen bedeutet, die Barrieren zu überwinden und einen Teil von sich zurückzulassen, erzählen die Puppenhaus-Lieder auf „Quiet The Room“. Kindheit heißt eben auch, dass Schönheit und Schrecken sehr wohl am selben Ort existieren können.

Im Juni stellt Skullcrusher ihre neuen Songs bei drei Konzerten in Deutschland vor. ROLLING STONE präsentiert.

Skullcrusher live 2026 – Termine

07.06. Hamburg, Nachtasyl

09.06. Berlin, Prachtwerk

10.06. Köln, die wohngemeinschaft

Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.