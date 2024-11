Robert Smith macht Kunst für die Wohltätigkeit

Robert Smith sammelte mit einem Kunstwerk rund 32.871 Euro für die Heart Research UK. Die Inspiration holte er sich dabei von dem neuen The-Cure-Album „Songs Of A Lost World“.

Der Verkaufshit: „I Can Never Say Goodbye“

Bereits Anfang November wurde bekannt, dass Robert Smith Kunstwerke zugunsten der Heart Research UK versteigern würde. Insgesamt erschuf er fünf Bilder für das „heArt-Projekt“. Diese basieren auf den folgenden Titeln von „Songs Of A Lost World“: „Drone:Nodrone“, „I Can Never Say Goodbye“, „Warsong“ und „A Fragile Thing“. Das am meisten verkaufte Werk war „I Can Never Say Goodbye“ mit rund 18.527 Euro. Kurz danach folgt „Warsong“ mit einem Gewinn von ungefähr 4.750 Euro.

Bei der Online-Auktion sollten 576 Werke versteigert werden, die die Größe einer Postkarte haben. Außerdem bleibt die Identität der Erschaffer solange anonym, bis die einzelnen Werke verkauft wurden. Aktuell sind laut der offiziellen Seite der Organisation noch eine begrenzte Menge von drei Smith-Werken verfügbar: „Alone“, „And Nothing Is Forever“ und „Endsong“. Hier kann man die Bilder sehen.

Smith macht sich für das Projekt gegen Herzkrankheiten stark

Der Sänger unterstützt mit seinen Kunstgaben bereits seit 2019 die Wohltätigkeits-Organisation, die sich für die Bekämpfung von Herzerkrankungen einsetzt. Demnach habe er laut der „NME“ in den letzten Jahren nahezu 59.765 Euro mit seinen Kreationen gesammelt. Sich bei dem Projekt zu beteiligen, habe Smith dazu inspiriert, nach „fast 30 Jahren“ sich wieder der Malerei zu widmen.

„Ich bin sehr stolz darauf, Schirmherr von Heart Research UK zu sein“, sagte er. „Ihre entschlossene Konzentration auf bahnbrechende Forschung zum Verständnis und zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ihr Einsatz für die Verbesserung der Herzgesundheit im Vereinigten Königreich sind inspirierend. Alle fünf Minuten stirbt im Vereinigten Königreich ein Mensch an einer Herzerkrankung – ich habe im Laufe der Jahre leider zu viele Freunde und Familienangehörige als Opfer gesehen.“

Auch die Platte selbst verkauft sich gut

Mit ihrem 14. Studioalbum landeten The Cure auf dem Spitzenplatz der US-Vinyl-Charts. Damit ist „Songs of a Lost World“ derzeit das meistverkaufte Album in den USA, basierend auf den physischen Verkäufen.