Fleetwood-Mac-Gitarrist Danny Kirwan ist tot

Danny Kirwan, ehemals Mitglied von Fleetwood Mac, ist tot. Er verstarb am Freitag (08. Juni) im Alter von 68 Jahren in London. Das meldete die Band auf Facebook (siehe unten). Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Fleetwood Mac trauern

„Danny war ein großer Einfluss in unseren Anfangsjahren. Seine Liebe für den Blues führte dazu, dass er 1968 gefragt wurde, bei Fleetwood Mac einzusteigen, wo er für viele Jahre sein musikalisches Zuhause fand“, schreibt die Band in den sozialen Medien.

„Dannys wahres Vermächtnis, so sehe ich es, wird für alle Zeiten in der Musik, die er schrieb und als Teil der Formation Fleetwood Mac so wunderbar spielte, und die mittlerweile seit mehr als 50 Jahre andauert, weiterleben. Danke, Danny Kirwan. Du wirst uns immer fehlen.“

Danny Kirwan war an fünf Mac-Alben beteiligt, Schlagzeuger Mick Fleetwood holte den damals 18-Jährigen 1969 an Bord. Er war nicht nur Gitarrist, sondern auch Komponist und Co-Sänger der Gruppe. Mit „Albatross“ feierten sie gemeinsam einen Nummer-eins-Hit in Großbritannien. 1972 musste Kirwan Fleetwood Mac verlassen, als Grund wurden Drogen- und Alkoholprobleme angegeben. Eine psychiatrische Behandlung schien nicht anzuschlagen.

Fleetwood Mac auf Facebook:

Ab den 1980er-Jahren der Absturz: Eine zeitlang war Kirwan gar obdachlos. In den Neunzigern hatte Mick Fleetwood ihn offiziell als vermisst gemeldet.

Fleetwood Mac live

Fleetwood Mac bereiten derzeit eine neue Welttournee vor. Gitarrist und Songschreiber Lindsey Buckingham fehlt. Er verließ die Band aufgrund verschiedener Terminkonflikte. Angeblich wurde Buckingham herausgeworfen.