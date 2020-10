Platz 26: Fleetwood Mac - "Rumours" Mit „Rumours“ transformierten Fleetwood Mac ihre privaten Probleme in gefällige, unwiderstehliche Melodien: Die beiden Paare in der Band – Bassist John und Keyboarderin Christine McVie waren verheiratet, Gitarrist Lindsay Buckingham und Sängerin Stevie Nicks nicht – trennten sich im Laufe der langwierigen Aufnahmen gerade von- einander. Was wiederum der Hintergrund war für emotional aufgeladene Songs wie Buckinghams „Go Your Own Way“, Nicks’ „Dreams“, McVies „Don’t Stop“ und das gemeinsam geschriebene „The Chain“, das ebenfalls Verlust und Trennung thematisiert. Das stieß auf viele offene Ohren: „Rumours“ war in den 70er Jahren im Radio all- gegenwärtig und ist das siebterfolgreichste Studioalbum der Popgeschichte.

Vor fünf Tagen veröffentlichte der TikTok-Benutzer „420doggface208“, einen Clip, in dem er auf einem Skateboard fährt, einen Saft trinkt und zu „Dreams“ mitsingt. So weit, so unspektakulär? Ist es auch, aber da Nathan Apodaca alias „420doggface208“ das alles auf TikTok macht und über 1.4 Millionen Follower*innen hat, sind die Folgen dieses kleinen Clips doch erstaunlich.

Stevie Nicks‘ Stimme begleitete das sanfte Gleiten auf dem Board unter klarem Himmel. Diese Kombination von purer Glückseligkeit, Musik und Sonnenaufgang hat das Internet gefressen. Seitdem hat Fleetwood Macs Single „Dreams“ aus dem Jahr 1977 einen enormen Anstieg der Streaming- und Verkaufszahlen zu verzeichnen.

An dieser Stelle findest du Inhalte von TikTok Um mit Inhalten von TikTok zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

TikTok aktivieren

"<blockquote class=\"tiktok-embed\" cite=\"https:\/\/www.tiktok.com\/@420doggface208\/video\/6876424179084709126\" data-video-id=\"6876424179084709126\" style=\"max-width: 605px;min-width: 325px;\" > <section> <a target=\"_blank\" title=\"@420doggface208\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/@420doggface208\">@420doggface208<\/a> <p>Morning vibe <a title=\"420souljahz\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/420souljahz\">#420souljahz<\/a> <a title=\"ec\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/ec\">#ec<\/a> <a title=\"feelinggood\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/feelinggood\">#feelinggood<\/a> <a title=\"h2o\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/h2o\">#h2o<\/a> <a title=\"cloud9\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/cloud9\">#cloud9<\/a> <a title=\"happyhippie\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/happyhippie\">#happyhippie<\/a> <a title=\"worldpeace\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/worldpeace\">#worldpeace<\/a> <a title=\"king\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/king\">#king<\/a> <a title=\"peaceup\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/peaceup\">#peaceup<\/a> <a title=\"merch\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/merch\">#merch<\/a> <a title=\"tacos\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/tacos\">#tacos<\/a> <a title=\"waterislife\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/waterislife\">#waterislife<\/a> <a title=\"high\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/high\">#high<\/a> <a title=\"morning\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/morning\">#morning<\/a> <a title=\"710\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/710\">#710<\/a> <a title=\"cloud9\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/tag\/cloud9\">#cloud9<\/a><\/p> <a target=\"_blank\" title=\"\u266c Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac\" href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/music\/Dreams-2004-Remaster-6844610572080794373\">\u266c Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac<\/a> <\/section> <\/blockquote> <script async src=\"https:\/\/www.tiktok.com\/embed.js\"><\/script>"

Laut Billboard hat der Song einen Anstieg der Streams um 88,7 Prozent (2,9 Millionen) und einen Anstieg der Download-Verkäufe um satte 374 Prozent (3.000) verzeichnet, seit das Video die Runde gemacht hat. Am Sonntag, den 27. September, erreichte es sogar Platz 24 von Spotifys „US Daily“-Charts.

Fleetwood Macs einziger Nr.-1-Song, „Dreams“, ist seit langem erfolgreich und erreichte bereits im März einen Spitzenwert (Nr. 5) bei den Billboard Rock Digital Song Sales. Ein derart plötzlicher Anstieg lässt sich jedoch nur mit der Popularität von TikTok in den USA begründen.

Auch Apodaca selbst sieht im Zuge des Clips einen zunehmenden Erfolg. Er teilte mit, dass er in den letzten fünf Tagen über 10.000 US-Dollar an Spenden erhalten habe, von denen er als Überraschung 5.000 US-Dollar seiner Mutter schenken will. In seinem Profil ist ein Link zu Paypal, über den man dem TikTok-User Geld schicken kann für seine Inhalte.

Apodaca drehte das Video, weil sein Auto auf dem Weg zur Arbeit wie so oft eine Panne hatte, stattdessen nahm er sein Longboard, um zum Ziel zu kommen. Er plant, einen Teil des Geldes für die Reparatur seines Autos und für die Aufrüstung des Wohnmobils, in dem er derzeit lebt zu verwenden. „Ich brauche nur einen eigenen Raum, in dem ich kochen und duschen und scheißen kann“, sagte er gegenüber TMZ.