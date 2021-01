Mick Fleetwood verkauft Songkatalog an Musikverlag BMG

Die Band Seaforth ist mit einem TikTok-Video viral gegangen, in dem sie eine Anleitung präsentieren, wie man in nur 30 Sekunden einen AC/DC-Song schreibt.

Schlagzeug, Bass, Gitarre und die beste Marge-Simpson-Imitation, die man hinbekommt: Diese vier Bausteine braucht es laut der australischen Band Seaforth, um einen Song der Hard-Rock-Legenden AC/DC zu schreiben. In einem kurzen TikTok-Videoclip erklären die zwei Männer hinter dem Account „weareseaforth“, wie man die Gruppe um das letzte verbliebene Gründungsmitglied von AC/DC Angus Young bestmöglich nachahmt. Schaut Euch den kurzen Clip hier an: https://www.tiktok.com/@weareseaforth/video/6896162743179611397?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fkultur%2Fmusik%2Fac-dc--tiktok-video-lueftet-das-geheimnis-ihrer-hits-9503442.html&referer_video_id=6896162743179611397 Zunächst bräuchte man den Einsatz eines Schlagzeuges, so die beiden. Dann: Eine Bass-Line. Der dritte Schritt sei es nun, ein wenig Gitarre einzufügen – und auch dafür benötige es nicht sonderlich viel Virtuosität: Einzig die drei Akkorde…