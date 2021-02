Die Foo Fighters veröffentlichen erneut einen Clip zu einem weiteren neuen Stück von „Medicine At Midnight“. Wann damit zu rechnen ist? „Eher früher als später“.

Wenn es um Informationen über ihr zehntes Studioalbum "Medicine At Midnight" geht, sind die Foo Fighters sehr zurückhaltend. Von Hinweisen an Häuserwänden über ausgeschnittene Tonspuren neuer Songs - die Band macht es spannend. Am Dienstag (29. Dezember) posteten die Musiker auf Twitter einen 34-sekündigen Clip mit dem Titel: "New year. New music." In dem Schwarz-Weiß-Video ist ein heruntergekommenes Haus zu sehen, aus dem Stimmen hinausdringen. Momentan ist noch nicht bekannt, wie der Song heißen und wann es zur Veröffentlichung kommen wird. Doch die Foo Fighters geben zum Release noch einen Hinweis: "sooner than later". New year. New music...(𝘴𝘰𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳!)#MedicineAtMidnight…