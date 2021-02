Foo Fighters im Video: exklusives Track-by-Track: „Shame Shame“

Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Medicine At Midnight“ rufen die Foo Fighters einen eigenen Radiosender ins Leben, um dort ihre erste Show des Jahres zu spielen.

Am 5. Februar 2021 erscheint das neue Album der Foo Fighters – für „Medicine At Midnight“ ruft die Band nun einen eigenen Radiosender auf der Plattform SiriusXM ins Leben. Mit einer exklusiven Live-Show soll die neue Platte gefeiert werden. Auf der Webseite von SiriusXM heißt es dazu: „Am 3. Februar wird ein virtuelles Abo-Publikum auf SiriusXM am Konzert ,Foo Fighters LIVE from the SiriusXM Garage in Los Angeles‘ teilnehmen. Das Event wird moderiert von Kat Corbett, die Performance wird Klassiker sowie neue Songs vom demnächst erscheinenden, zehnten Album ,Medicine At Midnight‘ umfassen.“ Am 5. Februar um Mitternacht wird außerdem das…