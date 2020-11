Neues Album der Foo Fighters? Sehr wahrscheinlich!

Das Stück trägt den Titel „Rock and Grohl“. Ist dies das Ende des epischen Battles?

Es ist das absurdeste Battle des Jahres: Das zehnjährige Rock-Naturtalent Nandi Bushell und der Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl liefern sich seit einem Monat ein virales Schlagzeugduell. Nachdem Grohl die junge Musikerin mit einem eigenen Song geehrt hat, ist sie ihm nachgekommen und hat ihrem Idol ein selbstgeschriebenes Lied mit dem Titel „Rock and Grohl“ gewidmet. Für die Entstehung des Songs sei sie sogar in ein Studio gegangen, schreibt Bushell im Text unter dem neuen YouTube-Video und fügt hinzu: „Ich habe alle Instrumenten-Parts selbst erfunden und gespielt, genau wie Sie!“ https://www.youtube.com/watch?v=bOhxf6mBp7A In dem knapp vierminütigen Video sieht man die Zehnjährige am Schlagzeug,…