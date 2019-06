Freddie Mercury in beeindruckender Version zu „Time Waits For No One“

Musiker aus ganz Europa singen gemeinsam „Friends Will Be Friends“, um die europäische Einigkeit zu beschwören - und zum Urnengang am Sonntag aufzurufen.

Es gibt viele Menschen, die sagen ganz offen, auf Arbeit, im Freundeskreis, am Familientisch, dass sie bei der kommenden Europa-Wahl (26. Mai) kein Kreuz machen wollen. Die vorgebrachten Gründe für den Wahlverzicht ähneln sich oft: „Zu viel Bürokratie in Brüssel“/„Was bewirkt meine Stimme schon?“/„Wen soll ich denn da wählen, die Politiker kenne ich doch kaum?“/„Europa ist doch nur eine Illusion, ich gehe wieder wählen, wenn es wirklich wichtig ist.“ Natürlich sind das alles fadenscheinige Gründe, die letztlich dazu führen können, dass die populistischen Parteien, welche die Europäische Union als Konstrukt kritisieren und am liebsten abgeschafft sähen, Auftrieb bekommen können. Gleich…