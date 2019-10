Im Video: Aufwendige Neufassung von Freddie Mercurys „Living On My Own“

Foto: WireImage, Paul Natkin. All rights reserved.

Freddie Mercury 1980 in Chicago

Eine neue, remasterte Version von Freddie Mercurys einst verbotenem Video „Living On My Own“ ist auf YouTube veröffentlicht worden. Es ist auch im Boxset „Never Boring“ enthalten, das am 11. Oktober erscheint.

Freddie Mercury – „Living On My Own“ im Video:

Das Video, das jetzt in 4K-Auflösung hochgeladen wurde, wurde 1985 auf Mercurys legendärer 39. Geburtstagsparty im „Old Mrs. Henderson“ in München gedreht. Die Veranstaltung wurde von 300 Gästen besucht, schwarz-weiß Karo-Muster prägten den Saal, in dem Promis und Weggefährten wie wie Boy George, Steve Strange und Mary Austin mitfeierten. Lange war der Clip wegen seiner „promiskuitiven Darstellungen“ verboten.

Das Boxset „Never Boring“ besteht aus drei CDs mit insgesamt 32 Tracks, einer Blu-ray, einer DVD mit 12 Promo-Videos und einem Hard-Cover-Buch, das Eindrücke zu Freddies Werken auch außerhalb von Queen bietet.

