Freddie Mercury: Neues Boxset „Never Boring“ des Queen-Sängers

Vor rund 44 Jahren wurde das Musikvideo zu „Bohemian Rhapsody“ erstmals veröffentlicht. Doch nun gibt es einen sehr gegenwärtigen Erfolg für Queen.

1975 wurde das berühmte Musikvideo zu „Bohemian Rhapsody“ von Queen erstmals veröffentlicht, am vergangenen Samstag (20. Juli 2019) erreichte es auf YouTube nun aber offiziell eine Milliarde Streams. Laut der Streaming-Plattform ist es damit das erste Musikvideo, das vor 1990 produziert wurde und solch einen Meilenstein erreicht hat. Um das zu feiern, veröffentlichte die Band nun eine HD-Version des epochalen Clips. Außerdem schlossen sich „YouTube Music“, „Universal Music Group“ und „Hollywood Records“ zusammen, um ein einmaliges internationales Projekt für Queen-Fans zu organisieren. „You Are the Champions“ bietet jedem die Möglichkeit, Teil einiger neu produzierter Musikvideos zu werden. Online kann dafür ganz einfach…