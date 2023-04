Freddie Mercury: Mary Austin versteigert alle Gegenstände aus seiner Villa – auch die Krone

Freddie Mercurys ewige Vertraute und „Love of his Life“, Mary Austin, versteigert mit dem Auktionshaus Sotheby’s den Nachlass des Queen-Frontmanns. „Freddie Mercury: A World of His Own – The Evening Sale“ nennt sich das Versteigerungsevent, das von Juni bis September 2023 an verschiedenen Terminen und in mehreren Weltstädten stattfindet: Von 1. bis 8. Juni in New York, in Los Angeles von 14. bis 18. Juni, Hongkong von 26. bis 30. Juni und von 4. August bis 5. September in London. Der 5. September wäre Mercurys 77. Geburtstag gewesen.

Wie Mary Austin in Sotheby’s Pressemitteilung zu Protokoll gibt, liebte Mercury es, „zu Auktionen zu gehen und sein Haus mit Objekten der angewandten Künste oder Druck-Kunst auszustatten. Freddie war ein wunderbarer und intelligenter Sammler, der uns gezeigt hat, dass man in allem Schönheit, Spaß und Unterhaltung finden kann.“

Hier das Video zur Auktion:

Der Nachlass aus der Garden Lodge: Der Wert von 1500 Objekten

Mary Austin hat den Nachlass des Musikers nach seinem Tod im November 1991 geerbt. Sie trennt sich davon, weil sie ein Kapitel schließen wolle, wie sie sich von dem Auktionshaus zitieren lässt. Das Erbe umfasst folglich alles, was sich in Mercurys Londoner Villa, der Garden Lodge, befand: 1500 Objekte und Gegenstände, darunter seine Krone, seine Kunstwerke, Möbel, Kostüme, Songmanuskripte und mehr.

Sein Bakelit-Drehschreibentelefon soll einen Schätzpreis von 2000 bis 4500 Euro haben. Auch ein kleiner Schnurrbartkamm aus Silber ist dabei, hat einen Schätzpreis von 400 bis 700 Eur0. Das berichtet das „Handelsblatt“.

Für die von der Kostümbildnerin Diana Moseley angefertigte Königskrone, die Mercury im Jahr 1986 beim Finale von „God Save The Queen“ trug, werden 67.000 bis 90.000 Euro erwartet.

Seine Jacke im Militärstil habe einen Schätzpreis 10.000 bis 15.000 Pfund, ein langärmeliger Kimono mit Goldbrokat 5000 bis 9000 Euro und Mercurys Lieblingsweste, die sechs seiner Katzen portraitiert, liegt bei 5000 bis 7000 Euro Schätzwert.

Sotheby’s schreibt auf seiner Website: „Der ,Evening Sale‘, das Glanzstück unserer Auktionsreihe, ist eine Hommage an Freddie Mercurys unnachahmliches Leben, Werk und seine Kunst. Die Auktion umfasst mehrere Kategorien. Sie enthält eine erlesene Auswahl an Kunstwerken, Gegenständen, Kostümen und Texten und erzählt die Geschichte der außergewöhnlichen Vision eines Mannes, seiner Kunstfertigkeit und seines exquisiten Geschmacks.“

Freddie Mercury, bürgerlich Farrokh Bulsara, starb am 24. November 1991 mit 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Einige Jahre vorher infizierte er sich mit dem HIV-Virus und litt danach an AIDS. Der genaue Zeitpunkt seiner Infektion ist bis heute unbekannt.