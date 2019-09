„Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“ ist ein Buch, das vom offiziellen Queen-Archivisten Greg Brooks und Queen-Visuals-Producer Simon Lupton zusammengestellt und herausgegeben wurde. Es stellt Freddie Mercury so unverblümt dar wie kein anderes, weil es nur ihn Wort kommen lässt.

Am 05. September erscheint der Band in einer neuen Auflage, die viele neue Seiten Text enthält. Darunter außergewöhnliche und heute kaum mehr bekannte Interviews für Zeitschriften und Zeitungen, die zum Teil nicht abgedruckt wurden. Hinzu kommen Zitate aus kaum bekannten Radiosendungen oder Queen Specials, die auf wertvollen alten Kassettenaufnahmen und Reel-to-Reel-Bändern gefunden oder im Freddie-Mercury-Archiv entdeckt wurden.

Freddie Mercury: A Life, In His Own Words auf Amazon.de kaufen

Insofern ist „A Life, In His Own Words“ auch so etwas wie eine heimliche Autobiographie Freddie Mercurys, in der viele seiner intimsten, aber auch frechsten Gedanken versammelt sind. Das Buch enthält 194 Seiten und kann derzeit am günstigsten als Kindle-Buch genutzt werden.