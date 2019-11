Feiert „Friends“ bald Comeback? Jennifer Aniston arbeitet da an etwas

„Friends“ wechselt den Streaminganbieter. Die Abenteuer von Ross, Rachel & Co. gibt es dann nicht mehr bei Netflix zu sehen.

Am 11. Oktober 2005 flimmerte nach über zehn Jahren die letzte Episode von „Friends“ über amerikanische Fernsehbildschirme. Das ist nun über 14 Jahre her, doch das Interesse an und der Kult um die Serie könnten größer nicht sein. Wer alle 236 Episoden sehen wollte, konnte dies bisher ganz bequem bei Netflix tun. Doch damit ist bald Schluss. „Friends“ nun bei Amazon Prime Video Die letzte „Friends“-Episode handelt davon, wie die sechs Freunde aus der gemeinsamen WG ausziehen und eine neue Zukunft starten. Und das passiert jetzt auch im echten Leben. Denn auf Netflix ist „Friends“ nur noch bis zum 13.…