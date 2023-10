Hinweise verdichten sich: Matthew Perry wohl im Pool ertrunken

Foto: Getty Images, Ronald Martinez. All rights reserved.

Matthew Perry ist tot. Diese Nachricht rüttelte am Sonntag (29. Oktober) nicht nur Fans des Sitcom-Dauerbrenners „Friends“ auf.

Die Todesursache blieb zunächst unklar. Fakt ist, dass Perry leblos im Pool seines Anwesens gefunden wurde. Inzwischen ist sein Leichnam bei der Gerichtsmedizin. Eine Autopsie steht noch aus.

Rettungsdienst spricht von „Ertrinken“

Wie „Daily Mail“ berichtet, soll der Schauspieler am Samstag noch eine Runde Pickleball gespielt haben. Dabei handelt es sich um einen Schlagballsport. Ob das im Zusammenhang mit seinem Tod steht, bleibt unklar. Das Blatt zitierte online auch einen Tonmitschnitt der Rettungskräfte. Dort war von „Ertrinken“ die Rede.

Verschreibungspflichtige Antidepressiva, ein Mittel für die Behandlung von Lungenkrankheiten und Tabletten gegen Angstzustände sollen laut „TMZ“ im Haus von Perry gefunden worden sein. Der „Friends“-Star berichtete immer wieder von seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit, zuletzt ausführlich in seiner Autobiographie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“. Mehrfach erklärte Perry, clean zu sein.