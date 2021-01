Frühe Radiohead-Kassette steht zur Versteigerung

Eine rare Kassette aus den frühen Tagen von Radiohead inklusive dreier bislang unveröffentlichter Tracks wird versteigert. Die Auktion läuft über „Omega Auctions“ und endet am 26. Januar. Erwartet wird, dass die Kassette über 2.200 Euro einbringt.

Damals noch unter anderem Namen

Die Kassette mit dem Titel „Gripe“ haben die Musiker zu Schulzeiten im britischen Oxford produziert. Damals waren sie noch unter dem Namen „On a Friday“ bekannt. Paul Fairweather, Leiter der Auktion, verriet: „Die Tracks sind roh, deuten aber sicherlich auf das fantastische Potenzial hin, das die Band ein paar Jahre später realisieren konnte.“ Wer hinter dem Verkauf der Rarität steckt, ist nicht bekannt. Angeblich habe der anonyme Verkäufer die Kassette in den 1990er Jahren von einem der Bandmitglieder persönlich erhalten.

Handschriftliche Notizen von Thom Yorke

Neben den drei unveröffentlichten Tracks „Promise Me“, „Body in a Box“ und „These Are the Chains“ enthält die Kassette zudem einen von Thom Yorke entworfenem Aufkleber sowie handschriftlich verfasste Notizen des Musikers. Den Aufkleber der Kassette hatte York mit „Gripe + 3 trax at beginning“ beschriftet. Mit auf der EP sind auch weitere Songraritäten wie „Happy Song“, „To Be a Brilliant Light“ und „Sinking Ship.“