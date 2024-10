Jon Bon Jovi: Musikvideo als Unterstützung für Kamala Harris

Die Präsidentschaftswahlen in den USA rücken immer näher. Mit Jon Bon Jovi hat ein weiterer Prominenter seine Präferenz öffentlich gemacht.

Die Macht des Wir

Der Rocksänger unterstützt die Kandidatin der demokratischen Partei, Kamala Harris. „Die Wahrheit ist wichtig“, teilten Jon Bon Jovi und seine Band über die Sozialen Medien mit. „Und die Wahrheit ist, dass ich am Wahltag für Kamala Harris und Tim Walz stimmen werde, weil ich an die Macht des Wir glaube, nicht des Ichs.“ Es handelt sich um einen kooperativen Post zusammen mit der Politikerin.

Musikvideo als Unterstützung

Weiter hieß es: „Ich habe ein Lied geschrieben, das uns daran erinnert, dass wir unter vielen immer noch eins sind.“ Damit widmeten Bon Jovi ein neues Musikvideo der politischen Stellungnahme. Der Clip zu „The People’s House“ zeigt den Sänger sowie die Feature-Gäste The War And Treaty umgeben von einer diversen Personengruppe als Repräsentation der Bevölkerung. „Es ist ein Song, der diesen schönen Ort feiert, den wir Zuhause nennen“, kommentierte die Band das Video in den Sozialen Medien. Der Song erschien erstmals im Sommer auf dem sechzehnten Album der Band, „Forever“. Das Video hatte bereits vor der Veröffentlichung für Schlagzeilen gesorgt, da Jon Bon Jovi während der Dreharbeiten offenbar eine Frau davon abhielt, in Nashville von einer Brücke zu springen.

Jon Bon Jovi: Bekennender Demokrat

Kamala Harris’ Vize-Kandidat Tim Walz selbst kommentierte den Post von Bon Jovi. „Danke, Mann – ich bin so dankbar, deine Unterstützung zu haben!“, schrieb der Politiker. Überraschend kommt das Zugeständnis jedoch nicht: Jon Bon Jovi und seine Band sprachen sich bereits in der Vergangenheit für demokratische Kandidaten aus. Ferner veröffentlichten die Musiker Songs in Anlehnung an den Tod von George Floyd sowie für den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden, dessen Vizepräsidentin Harris ist. Würde sie die Wahl gewinnen, wäre sie die erste Frau, die je das politische Spitzenamt der USA bekleidet – alle 45 vorigen Präsidenten waren Männer. Andere Persönlichkeiten, die Harris’ Politik öffentlich unterstützen, sind unter anderem Neil Young, Billie Eilish, Taylor Swift, Beyoncé und Bruce Springsteen.