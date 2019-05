„Game of Thrones“: Darum wird die letzte Folge eine Enttäuschung

„Game of Thrones“ ist bald Geschichte. In wenigen Tagen wissen wir, wer es auf den Eisernen Thron schaffen wird. Auch wenn es nun eine Schar von Zuschauern gibt, die sich nichts sehnlicheres wünscht als einen Neustart der finalen Staffel, wird es zwangsläufig ein Ende geben. Aber wird es auch überzeugen können?

Wir erinnern uns an „Lost“, das mit seinem esoterischen Versuch eines Endes, vielen ungelösten Rätseln und einigen blödsinnigen Finten seinen kompletten Ruf verspielte. Kaum einer spricht mehr von „Lost“ als eine der besten Serien aller Zeiten – und das nur wegen des verbockten Abschlusses.

So könnte es „Game of Thrones“ nun auch ergehen. Und zwar zwangsläufig. Wegen der so genannten „Peak-end rule“. Kennen Sie nicht? Sollten sie aber! Dabei handelt es sich um ein heuristisches Vorgehen der Psychologie, in Deutsch auch die Höchststand-Ende-Regel gennant. Kurz gesagt, bedeutet die Regel, dass sich Erleben und Erinnern einer Situation deutlich voneinander unterscheiden.

Das Gehirn spielt uns einen Streich

Der Ökonomie-Nobelpreisträger Daniel Kahneman stellte einst fest, dass das Erleben einer Situation vom Gehirn oft anders bewertet wird als die daran geknüpfte Erinnerung. Unser Umgang mit Erinnerungen hat demnach komplexe Folgen, wie wir bestimmte Ereignisse vor allem in der Zukunft bewerten.

Auf emotionale Ereignisse bezogen, bedeutet dies, dass sich die Menschen, wenn sie später dazu befragt werden, in der Regel nur an den wirkstärksten (schönsten, unangenehmsten, schmerzhaftesten, begeisterndsten) Moment erinnern und an das Ende dieses Moments – weil er weitaus sanfter ausfällt. Alles dazwischen scheint vollkommen bedeutungslos für die Bewertung des Gesamtkomplexes zu sein. (Eine konkrete Beschreibung der Peak-end rule finden Sie HIER)

Für „Game of Thrones“ hieße das, dass die Serie nur dann zu keiner Enttäuschung führt, wenn sie in der letzten Folge nicht versucht, die Zuschauer zu schockieren oder zu überraschen. Würde dieser Effekt nämlich gemessen an den von Kritikern und Fans hochgelobten und vielfach diskutierten aufregenden Schlüsselszenen (wie die „Bluthochzeit“, um nur ein Beispiel zu nennen), dann bleibt schließlich nur Enttäuschung und, im psychologischen Sinne: Ermattung.

Anders ausgedrückt: Je mehr Höhepunkte im Gedächtnis der Zuschauer bleiben, desto weniger intensiv muss das Ende einer Serie zwangsläufig ausfallen, um die Kraft dieser Eindrücke nicht zu gefährden und damit zur Enttäuschung zu führen.

„Game of Thrones“ setzt zum Abschluss zu sehr auf Überwältigung

Die Fantasy-Reihe spielte diese heftigen emotionalen Effekte, verbunden mit kostspieligen visuellen Tricks in den letzten Seasons, nun aber noch ambivalenter in den letzten Episoden (Stichwort: „Die größte Schlacht der TV-Geschichte“), gegen jene Werte aus, die viele an „Game of Thrones“ schätzten. Krawall statt Erzählhaltung. Überraschende Aktionen statt konsistente Charakterentwicklung. Explosive, schnelle Story-Entwicklung statt langsames Enthüllen von Problemen (mit zeitweise heftigen Gewaltausbrüchen).

Mit dieser von Fans auch herbeigesehnten Haltung verstieß „Game of Thrones“ aber bisher gegen die Höchststand-Ende-Regel, wenn man die letzte Staffel als ein großes Zuendegehen betrachtet. Um die Zuschauer zu versöhnen sollte also in der letzten Folge kaum etwas passieren, schon gar nichts Überraschendes.

„Game of Thrones“ sollte es machen wie…

Wenn man die Frage, wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzt, als eine schmerzhafte im Sinne einer unerträglichen Spannung betrachtet, dann wäre es für die Befriedigung dieser Regel am besten, wenn nach nur wenigen Minuten der letzten Episode klar wäre, wer darauf Platz nehmen kann. Und der Rest ist Versöhnung. Und was bräuchte „Game of Thrones“ nach Daenerys Inferno mehr als Konziliation und Entspannung.

Glauben Sie nicht? Denken Sie an die „Sopranos“, „Six Feet Under“, „Breaking Bad“, „The Leftovers“ und „Mad Men“.

