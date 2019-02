„Game of Thrones“: Endlich gibt es erste Bilder aus Staffel 8!

Keine Frage: Der „Game of Thrones“-Promo-Zug für die letzte Season der HBO-Serie hat sich in Bewegung gesetzt. Wöchentlich gibt es neue Details (zum Beispiel zur Länge der neuen Episoden) und auch ein Teaser ist bereits online. Wirklich viel Einblick schenkte all das aber nicht. Mit einem ersten längeren Trailer ist auch erst Ende Februar zu rechnen.

Der Pay-TV-Sender versöhnt die wartenden Fans nun immerhin endlich mit einigen ersten Bildern der Darsteller. Wie allerdings zu erwarten war, verraten die Fotos keine Story-Details – auch wenn sich die Reddit-User natürlich darum bemühen werden, jede Brosche und jedes Lächeln auf Hinweise abzuklopfen. Viel gelacht wird auf den Schnappschüssen eh nicht… Vielleicht erwarten die „Game of Thrones“-Helden hier schon die Ankunft der Weißen Wanderer.

Game of Thrones: Longclaw Collectible Sword bei Amazon.de kaufen

Am 14. April 2019 startet „Game of Thrones“ in die letzte Runde. Wer wirklich gar keine Ahnung von Westeros und Co. hat, sollte die Chance jetzt nutzen und noch in diesen Tagen mit dem Nachholen der bisherigen Seasons starten. Dann wäre man fast auf den Tag genau vorbereitet. Ansonsten hilft auch dieser „Beginner’s Guide“ weiter.

