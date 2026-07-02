Ethnonationalistische Schnappatmung: Die Rechte dreht durch nach dem Urteil zum Geburtsortsprinzip

Der Supreme Court hat am Dienstag bestätigt, dass das Recht auf Staatsbürgerschaft, das seit der Abschaffung der Sklaverei vor über 150 Jahren gilt, tatsächlich noch immer ein Recht ist. Wer auf amerikanischem Boden geboren wird – unabhängig von Abstammung, Hautfarbe, Glauben oder sonstigen Merkmalen – ist amerikanischer Staatsbürger. Es ist eines der Grundprinzipien der Republik nach dem Bürgerkrieg, und die Republikaner verabscheuen es.

Nachdem der Supreme Court Donald Trumps Versuch zurückgewiesen hatte, das Geburtsortsprinzip per Erlass abzuschaffen – ein offenkundig verfassungswidriges Vorhaben, das das Gericht sofort hätte stoppen müssen –, verfielen Rechtsaußen in einen veritablen ethnonationalistischen Furor, der stellenweise in offene Eugenik abdriftete.

Stephen Miller, Stellvertretender Stabschef im Weißen Haus und selbst Nachkomme europäischer Flüchtlinge, die im 20. Jahrhundert vor Pogromen und dem Holocaust flohen, erklärte gegenüber Fox News, die Trump-Administration werde „ernsthaft prüfen“, ob man schwangeren Frauen die Einreise ins Land generell verbieten könne.

Millers rassistischer Ausbruch

Miller, der Architekt von Trumps brutalsten und unmenschlichsten Einwanderungspolitiken, beklagte sich bei Fox News darüber, dass „Menschen aus aller Welt, aus Dritte-Welt-Ländern – Ländern, die von sich aus nie das Rad erfunden hätten, geschweige denn moderne Technologie, Medizin oder Luftfahrt – einfach ins Land kommen, ein Baby bekommen und dieses Baby dann automatisch Staatsbürger ist.“

„Das Baby darf mit achtzehn in einer Jury sitzen und über dich urteilen, und über mich urteilen“, wetterte ein aufgewühlter Miller gegenüber Moderator Jesse Watters.

Abgesehen davon, warum Miller so auffallend besorgt ist, dass die Kinder von Einwanderern ihm eines Tages als Geschworene gegenübersitzen könnten – der unverhüllte Rassismus zog sich durch weite Teile der Rechten.

Aufrufe zu Denunziation und Zwangssterilisierung

Derrick Evans, ein begnadigter Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar, der kürzlich erfolglos für den Kongress kandidiert hatte, rief seine Follower per Tweet auf, umgehend den Einwanderungsbehörden zu melden, wenn sie „eine schwangere Ausländerin sehen“.

Sean Davis, Mitgründer von The Federalist, veröffentlichte eine Liste angeblicher Vorschläge, um angesichts des Urteils zu verhindern, dass Einwanderer Kinder mit amerikanischer Staatsbürgerschaft bekommen. Dazu gehörten: die Einreiseverweigerung für alle „ausländischen Frauen“, die Einreiseverweigerung für alle Schwangeren, die „Sterilisierung aller ausländischen Besucher vor der Einreise“ sowie die schlichte „Auflösung der Union“.

Davis teilte außerdem Beiträge, die forderten, Außenminister Marco Rubio solle allen Frauen unter 55 Jahren den legalen Einwanderungsstatus entziehen, und das Ministerium für Innere Sicherheit solle die Abschiebung ausländischer Frauen im „gebärfähigen Alter“ priorisieren. Rubio selbst ist ein in Amerika geborener Sohn zweier kubanischer Flüchtlinge, die zum Zeitpunkt seiner Geburt noch keine amerikanischen Staatsbürger waren.

Walsh, Gill und Boebert im Gleichschritt

Matt Walsh vom Daily Wire leistete sich einen ganztägigen Wutanfall, in dem er suggerierte, schwangere guatemaltekische Frauen würden 30 Minuten vor der Geburt über die Grenze sprinten – dabei teilen Guatemala und die USA gar keine gemeinsame Grenze –, um ihren Kindern „wie von Zauberhand“ die amerikanische Staatsbürgerschaft zu sichern. Walsh jammerte, das wahre „Geburtsrecht“ gehöre seinen Kindern, die es verdienten, „in einem Land zu leben, das dem unserer Vorfahren ähnelt“. Nun, das tut es. Auch Walshs Vorfahren lebten theoretisch in einem Land, das seit fast zwei Jahrhunderten daran festhält, dass in Amerika Geborene Amerikaner sind – es sei denn, er meint die Zeit davor, als der versklavten Bevölkerung genau diese Rechte verweigert wurden. Klargestellt hat er das nicht.

Während die Rechte ihren nativistischen Furor größtenteils als Reaktion auf illegale Einwanderung gerahmt hat, machte die Reaktion auf das Urteil deutlich, dass das republikanische Projekt auch darauf abzielt, legal eingereisten Migranten ihren Status zu entziehen und bereits verliehene Staatsbürgerschaften rückgängig zu machen.

Abgeordneter Brandon Gill (Republikaner, Texas), Schwiegersohn des in Indien geborenen rechten Verschwörungstheoretikers Dinesh D’Souza, schrieb, „Einwanderung ist der Lackmustest unserer Politik. Entweder man will aufhören, Amerikanern ihr Geburtsrecht zu rauben, oder man glaubt, unsere Nation sei nichts weiter als eine Wirtschaftszone der Welt.“

Remigration und Entrechtung

„Mehr Einbürgerungsentzüge. Mehr Remigration“, schrieb er in einem weiteren Post – und bediente damit das weißnationalistische Konzept, das die ethnische Säuberung von Nationen durch die Zwangsausweisung von Migranten propagiert.

Abgeordnete Lauren Boebert (Republikanerin, Colorado) zeigte sich ebenfalls empört darüber, dass das 150 Jahre alte Recht auf Staatsbürgerschaft weiterhin ein Recht bleibt – so wie es ihr ganzes Leben lang der Fall war –, und forderte, das „Außenministerium solle SOFORT aufhören, schwangeren Antragstellerinnen Visa auszustellen“.

Influencer Benny Johnson sprach sich für Vorschläge aus, nach denen Republikaner „gesetzlich ein dauerhaftes Einwanderungsverbot aus Dritte-Welt-Ländern festschreiben“, Arbeitsvisa wie das H-1B-Programm abschaffen und Schwangerschaftstests für Frauen bei der Einreise in die USA zur Pflicht machen sollten, um „Geburtstourismus“ zu unterbinden.

Realität contra Hysterie

In einem eigenen Beitrag erklärte Johnson, doppelte Staatsbürgerschaft solle für illegal erklärt werden. Er sprach sich für vollständige Einreiseverbote für „Hunderte von Ländern“ aus, forderte die Schließung „aller legalen Einwanderungswege“, den Entzug der Staatsbürgerschaft bei „Amerika-feindlichen Ausländern und Betrügern“ sowie die Kriminalisierung von „Geburtstourismus“ – obwohl diese Praxis bereits durch bestehende Einwanderungsgesetze und Fluggesellschaften streng reguliert wird, die hochschwangere Frauen schlicht nicht an Bord lassen.

Von den rund 3,6 Millionen Babys, die jedes Jahr in den Vereinigten Staaten geboren werden, kommen etwa neun Prozent von ausländischen Eltern – unabhängig von deren Aufenthaltsstatus. Die große Mehrheit sind Kinder von Langzeitansässigen, die sich bereits in einem legalen Einwanderungsverfahren befinden. Weniger als ein halbes Prozent der Geburten in den USA dürften auf sogenannten „Geburtstourismus“ zurückzuführen sein. Der Erlass, den Trump unterzeichnet hatte, richtete sich nie ausschließlich gegen illegale Einwanderung – er zielte ausdrücklich auch auf legale Einwanderer, Daueraufenthaltsberechtigte und Langzeitvisainhaber.

Die Wut, die die Rechte nach dem Urteil von Trumps handverlesenen Richtern erfasst – die ihm die Macht verweigerten, die Verfassung im Alleingang umzuschreiben –, speist sich nicht aus tief verwurzelter Sorge über eine (nicht existierende) Invasion gebärwilliger Migrantinnen. Es geht darum, dass ihnen ein Werkzeug verweigert wurde, mit dem sie den weißen, christlich-nationalistischen Ethnostaat errichten wollten, den sie seit Jahren öffentlich herbeisehnen. Wer glaubt, sie würden das still hinnehmen, irrt sich gewaltig.