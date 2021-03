Geezer Butler und kuriose Debatten um die „Devil Horns“-Geste: Wer hat sie erfunden?

Die „Devil Horns“-Geste ist zum Synonym für Heavy Metal geworden. Populär wurde sie etwa durch den inzwischen verstorbenen Sänger Ronnie James Dio. Geezer Butler, Dios ehemaliger Black-Sabbath-Bandkollege, behauptete nun jedoch, dass Dio die Idee zu dieser Geste von ihm bekam.

Wer hat’s erfunden?

Butler erzählte im Gespräch mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk: „Ich habe Bilder von mir, wie ich dieses Zeichen seit 1971 mache. Und ich habe es immer während des Breakdowns im Song ‚Black Sabbath‚ gemacht – kurz bevor es in den schnellen Teil am Ende übergeht, habe ich dem Publikum dieses Zeichen gezeigt.“

Wie „Loudwire“ berichtet, erinnert sich der Bassist weiter: „Bei den ersten paar Shows der ‚Heaven And Hell‘-Tour sagte Ronnie: ‚Wenn ich auf die Bühne gehe, macht jeder das Peace-Zeichen zu mir, und das ist ein Ozzy-Ding. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihnen etwas zurückgeben.’“ Dio soll Butler gefragt haben: „Was ist das für ein Zeichen, das du in ‚Black Sabbath‚ machst?“, woraufhin Butler ihm die Handbewegung mit den Teufelshörnern zeigte. „Und er fing an, es von da an zu machen und machte es berühmt.“ Butler erhebt allerdings nicht den Anspruch, der Urheber zu sein.

Teuflische Debatten

Die Herkunft der „Teufelshörner“ war im Laufe der Jahre Gegenstand großer Debatten. Kiss-Bassist Gene Simmons versuchte 2017 einen Markenanspruch auf eine ähnliche Geste einzureichen, die eher die Verwendung der Gebärdensprache von „I Love You“ widerspiegelt. Damals bezeichnete Wendy Dio, Ronnie James‘ Witwe, diesen Vorstoß Simmons‘, ein so weit verbreitetes Zeichen zum gewinnbringenden Markenzeichen zu machen, als „lächerlich“ und „ekelhaft“.

Woher die Teufelshörner wirklich stammen könnten

Ronnie behauptete, die Geste von seiner Großmutter übernommen zu haben, die sie ständig benutzte, um den bösen Blick abzuwehren. Simmons wiederum behauptete, dass seine Geste, obwohl sie sich von den traditionellen „Teufelshörnern“ unterscheidet, in Bezug auf Unterhaltungszwecke eindeutig von ihm entworfen wurde.

In der Zwischenzeit zog der Versuch von Simmons‘ Markenzeichen auch den Zorn der Okkult-Rocker Coven auf sich, die ins Feld warfen, die Geste bereits 1967 benutzt zu haben. Die Sängerin der Band, Esther „Jinx“ Dawson, gab in einem Social-Media-Posting an, dass sie „das Zeichen der Hörner“ Ende 1967 benutzte, und sie teilte auch ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr, auf dem dies zu sehen ist.

Es gibt auch „Teufelshörner“-Zeichen auf den Alben der Band von 1969, 1971, 1974 und 2013. Sie fügte hinzu: „Ich habe MEIN Zeichen nie als Marke geschützt, weil es für alle gedacht war.“