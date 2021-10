Genesis auf Deutschland-Tour 2022: Das sind die Preise und Kategorien

Genesis kommen für sechs Konzerte nach Deutschland: Am 7. und 8. März gastieren sie in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, am 10. und 11. März in der ZAG-Arena in Hannover und am 13. und 14. März in der Kölner Lanxess-Arena.

Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag (29. Oktober) um 10:00 Uhr.

Für die deutschen Konzerte gibt es auch einen exklusiven Presale ab Mittwoch (27. Oktober) ab 10:00 Uhr . Für die Gigs gibt es sehr unterschiedliche Preise (von 101,86 bis 402,36) und mehrere Preiskategorien. Unten finden Sie alle Details in der Übersicht. Stand: 27. Oktober, 10:35 Uhr.

Genesis: „The Last Domino?“ live 2022:

Montag, 7. März – Mercedes-Benz Arena, Berlin, Deutschland

Dienstag 8. März – Mercedes-Benz Arena, Berlin, Deutschland

Donnerstag, 10. März – ZAG Arena, Hannover, Deutschland

Freitag, 11. März – ZAG Arena, Hannover, Deutschland

Sonntag, 13. März – LANXESS Arena, Cologne, Deutschland

Montag, 14. März – LANXESS Arena, Cologne, Deutschland