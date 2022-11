George Harrison: „Concert for George” zum Jubiläum weltweit in Kinos zu sehen

Vor 20 Jahren erinnerten in der Londoner Royal Albert Hall zahlreiche Musiker*innen und Weggefährt*innen an den verstorbenen George Harrison. Zum Jubiläum des Tribute-Konzerts ist der dort entstandene Film „Concert for George“ am 29. November 2022 weltweit wieder in ausgewählten Kinos zu sehen.

Das Filmaudio wurde zum Jubiläum in Dolby Atmos neu gemastert. Außerdem wird eine neue Einführung von Harrisons Witwe Olivia und ihrem gemeinsamen Sohn Dhani gezeigt. Hier kann man die weltweiten Termine sehen. Die Vorstellungen in Europa finden überwiegend in Großbritannien und Irland statt, auf dem Festland ist der Film am 29. November nach bisherigen Angaben nur in Kinos in Budapest und Amsterdam zu sehen.

„[Es waren] die innigsten bewegenden Songs, die George geschrieben hat, deren Bedeutungen durch sein Fehlen potenziert wurden, voll Herz und Seele von einem harten Kern an Freunden gespielt“, sagt Olivia Harrison heute. „Es ist eine Freude, diesen unglaublichen Abend nach 20 Jahren wieder auf einer großen Leinwand neu erleben zu können.“

„Vor 20 Jahren stand ich neben den liebsten Freunden meines Vaters auf der Bühne und feierte seine Leben und seine Musik“, sagt Dhani Harrison. Es war eine der schönsten Sachen, die wir an diesem Tag machen konnten, um seines Todes zu gedenken. Diese Show enthielt viel Liebe, die im Film ‚Concert for George‘ erhalten wurde. Ich hoffe, dass ihr ihn mögt.“

Das Konzert wurde von Eric Clapton und Olivia Harrison am 1. Todestag des Ex-Beatles organisiert. Neben Harrisons Bandkollegen Paul McCartney und Ringo Starr traten unter anderem auch Tom Petty & The Heartbreakers und die Komikergruppe Monty Python auf. Auch der indische Sitar-Spieler Ravi Shankar, der Harrisons Hinwendung zur indischen Musik wesentlich beeinflusste, und seine Tochter Anoushka Shankar waren beteiligt. George Harrison starb am 29. November 2001 an Krebs.