Steven Adler hat in einem Interview zu Protokoll gegeben, dass er und Izzy Stradlin „gebrochene Herzen“ hätten, weil sie nicht mehr Teil von Guns N’Roses seien. „Mein Ziel war es, das zu beenden, was ich begann“, sagte der Drummer, der 1990 aus der Band geworfen wurde, zu „Hysteria“. „Und das war auch Izzys Ziel. Sein Herz ist so gebrochen wie meines, weil die Drei entschieden haben uns nicht in die Reunion zu integrieren und stattdessen drei Fremde dazuholten – wer sind diese Leute? Das ist doch einfach nicht cool.“

Weiterlesen Do You Know Where The Fuck You Are? Die 20 besten Songs von Guns N‘ Roses Mit "Sweet Child O'Mine", "Don't Cry" und "November Rain".

So wie Adler war auch Izzy Stradlin Gründungsmitglied von Guns N’Roses. Der Rhythmus-Gitarrist verließ die Kollegen jedoch freiwillig, kurz nach Veröffentlichung von „Use Your Illusion I“ und „II“ 1991. Berichten zufolge habe Stradlin zumindest an Rehearsals für die aktuelle „Not In This Lifetime“-Tour teilgenommen, sei aber ohne Angabe von Gründen gleich wieder verschwunden; geplant war wenigstens ein Gastauftritt.

Einen Gastauftritt auf der Bühne immerhin absolvierte Steven Adler durchaus. Nach einem vor kurzem veröffentlichten, nicht wirklich zweckmäßigen Interview seines Bruders („ohne Steven kein Guns N’Roses“) dürften die Chancen jedoch auch nicht gestiegen sein, dass der Rausgeworfene wieder Bandmitglied werden könnte.

33. Def Leppard: "Hysteria" (1987) Ausgerechnet ein paar schlechtfrisierte Briten zeigten (mit Hilfe von Produzent Mutt Lange) den Amerikanern, wie perfekter Mainstream-Rock mit Monster-Refrains und -Riffs geht. Das vierte Def-Leppard-Album schoss in den USA und im UK auf Platz eins und hatte sieben (!) Single-Hits. Es war auch ein Triumph über die Tragödie: Rick Allen hatte bei einem Unfall einen Arm verloren und trommelte doch weiter.  Fotostrecke: Die 100 besten Hardrock- und Metal-Alben: Platz 33-1

Geradezu rührend ist das Bekenntnis Steven Adlers, dass er die „Appetite for Destruction“-Stücke von Guns N’Roses noch regelmäßig spielt (er geht auch mit ihnen auf Tour). „Ich liebe die alten Songs. Ich übe sie zuhause jeden Tag, ich bin so stolz auf sie, und ich bin so stolz auf das, was wir fünf taten. Wir verwirklichten unseren Traum genauso, wie wir wollten. Es ging später zwar nicht so aus, wie wir wollten, oder wie ich wollte, aber wir gingen unseren Weg. Wie Frank Sinatra sagte: ‚I did it my way‘.“

Steven Adler im Interview: