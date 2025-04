Getdown Services: Party und Politics

Angetrieben von dem Wunsch, dem Alltagstrott zu entfliehen, gründeten die besten Freunde Ben Sadler und Josh Law eine Band. Ihr Debütalbum „Crisps“, veröffentlicht im November 2023 über Breakfast Records. Es wurde für seine eklektische Mischung aus Krautrock-Beats, New-Wave-Einflüssen und bissigen Spoken-Word-Passagen gelobt.

Die Texte bieten scharfsinnige und humorvolle Kommentare zur modernen britischen Gesellschaft. Doch auch Albernheit und Surrealismus haben hier ihren Platz.

Im Juni 2024 folgte die EP „Crumbs“, die ihren charakteristischen Stil weiterentwickelte. Im November 2024 veröffentlichten sie die EP „Your Medal’s In The Post“, die eine introspektivere Herangehensweise zeigt, ohne ihren scharfen Witz zu verlieren.

Party des Jahres

Man findet Getdown Services in schwach beleuchteten, schwitzigen Clubs, die Oberteile höchstwahrscheinlich ausgezogen, und sie liefern einen anarchischen, aber lebensbejahenden Wahnsinn. Was ihren Sound betrifft, so ist der ein echter Tanzflächenfüller, sei es der Disco-Groove von „Caesar“ oder der T-Rex-Stomp von „I Got Views“.

Sie haben bereits eine beachtliche Fangemeinde, aber es wird nicht lange dauern, bis sie die Massen in ihren Wahnsinn mitreißen. Auch in Deutschland begeisterten sie bereits bei Live-Gigs. 2025 werden sie die Party des Jahres liefern.