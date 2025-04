Rema: Die Zukunft der Afrobeats

nn alleAfrobeats kann man sich als modernen nigerianischen und ghanaischen Pop vorstellen, der lokale Stile wie Highlife oder Fuji, einige charakteristische polyrhythmische Trommelmuster und oft andere schwarze Musik wie Hip-Hop, R&B und Dancehall verwendet. Da das Genre in den letzten Jahren Tanzflächen, Playlists, Radios, Musikfestivals und Arenen auf der ganzen Welt erobert hat, ist Rema zum Synonym dafür geworden.

Drake bot zu Beginn seiner Karriere einen Co-Vertrag an, und FKA Twigs, Ice Spice und Justine Skye haben Rema wegen seines sinnlichen Charmes angezapft. Gelegentlich hat er US-Acts in seine Welt geholt, wie Chris Brown auf „Time N Affection“ von seinem Debütalbum „Rave & Roses“ aus dem Jahr 2022 – und natürlich Selena Gomez auf dem Remix von „Calm Down“, der allein auf Spotify eine Milliarde Streams erzielte und Rema zum ersten führenden afrikanischen Act machte, der diesen Meilenstein erreichte.

Auftritt Selena Gomez

Auch das war eine Rave & Roses-Single: trällerndes Spiel eines jungen Casanova, geschrieben nachdem er auf einer Party ein verkrustetes Mädchen in Gelb umworben hatte. Rema verliebte sich schnell in den Beat, als der angehende Produzent Andre Vibez – Sohn von Victor Uwaifo, einer verstorbenen Highlife-Legende aus Remas Heimatstadt Benin City – ihn ihn hören ließ. In der Zwischenzeit hatten Rema und Gomez aus der Ferne eine Freundschaft geschlossen, nachdem Gomez sich als Fan gemeldet hatte.

Rema wiederum erzählte, dass er sie seit seiner Kindheit im Fernsehen gesehen hatte. Als er beschloss, dass „Calm Down“ eine Version mit der Sicht einer Frau gebrauchen könnte, wusste er, wen er fragen musste. „Ich bin total beeindruckt von Rema als Künstler“, sagt Gomez. „Ich glaube, dass die Zukunft für ihn wirklich endlos ist. Er kann alles erreichen. Ich war schon ein Fan des Songs, bevor ich mich auf den Remix gestürzt habe. Was für mich wirklich heraussticht, ist, wie der Song auch ein Jahr nach seiner ersten Veröffentlichung weiter gewachsen ist.“

Obwohl „Calm Down“ für sich genommen gut lief, explodierte es mit Gomez darauf. Es wurde für eine Reihe von Preisen nominiert und gewann den ersten Afrobeats-Preis der MTV Video Music Awards 2023 (der wahrscheinlich aufgrund des immensen Erfolgs des Songs ins Leben gerufen wurde). Es erreichte Platz drei der Billboard Hot 100, wo es über ein Jahr lang lebte, was es zum höchsten Chart-Song eines Afrobeats-Künstlers macht – und zum erfolgreichsten Afropop-Crossover-Album aller Zeiten. „Ich habe es geschafft, durch Gottes Gnade gute Höhen zu erreichen, um diese Art von Erfolg zu erzielen“, erzählte mir Rema letzten Sommer. „Ich würde auch sagen, als ich ‚Calm Down‘ gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass der Rest der Welt so etwas sehen würde.“

Kartoffelchips und Sade

Als wir uns in den Interscope Studios zu einem Gespräch hinsetzen, hat sich Rema in der noblen Suite eingerichtet, die er für den Tag bewohnt. Der Raum ist mit Sandholz und Onyxmarmor verkleidet und hinter einer Wand aus 60 Vinyl-Covern von Label-Ikonen wie Lamar, Eminem und Tupac versteckt, die von Elitekünstlern wie Kehinde Wiley und Takashi Murakami neu interpretiert wurden. (Rema arbeitet heutzutage sowohl mit Mavin als auch mit Interscope zusammen.)

Rema ist ruhig und besonnen, während wir uns fast drei Stunden lang unterhalten, und gönnt sich oft ein paar Takte zum Nachdenken, bevor er spricht. Sein Babygesicht verhindert, dass er zu intensiv wirkt, während er Augenkontakt hält. Gelegentlich fummelt er mit seinem Handy herum oder schiebt sich etwas Meersalz von Miss Vickies Kartoffelchips in den Mund. „Es ist cool, wenn ich esse, oder?“, fragt er. „Ich bin am Verhungern.“

Es ist etwa 15.30 Uhr, aber er hat noch nichts gegessen, sagt er, weil er seit 4 Uhr morgens damit beschäftigt ist, seine erste Single des Jahres zu promoten, das sexy, von Sade gesampelte „Baby (Is It a Crime)“. Die Fans im Internet hatten sich nach dem Song gesehnt, seit er im November einen Ausschnitt angeteasert hatte, und die langen Stunden heute waren nicht umsonst. „Ich hatte gerade das größte Debüt meiner Karriere“, sagt er gelassen. Und er hat Recht: Am ersten Tag wurden fast 3 Millionen Streams gestreamt. (Rema fügt hinzu, dass er zwar noch keinen persönlichen Kontakt zu Sade hatte, ihm aber die Adresse der Soul-Koryphäe gegeben wurde, um ihr mit Blumen zu danken.)

„Heis“ und die Folgen

„Ich habe nicht wirklich viel Zeit mit den Kommentaren oder der Rezeption verbracht, um mein Ego zu füttern oder so“, erzählt er mir, mitten im Knabbern. „Ich bin der Typ, der etwas postet und einfach ins Bett geht.“ Diese Loslösung vom Social-Media-Hype war eine hart erkämpfte Fähigkeit für Rema, die an der Spitze der jungen, leidenschaftlichen und chronisch online-Fangemeinde von Afrobeats sitzt. Heutzutage verbringt er seine Zeit am liebsten auf Pinterest, wo er seine Stilentwicklung im Schatten verfolgt.

„Baby (Is It a Crime)“ ist Remas erste Solo-Single seit dem Erfolg seines Albums „Heis“, und sie ist überaus cool und nonchalant im Vergleich zu dem hektischen, grüblerischen Album. „Heis“ war Remas Ode an die Ursprünge des heute größten Kulturexports Nigerias. Um eine zweifellos einheimische Marke von Afrobeats im Kielwasser des westlichen Crossover-Wahnsinns zu erschließen, schöpfte Rema aus der hyperperkussiven und grob elektronischen Ära von Vorfahren wie den frühen Wizkid, P-Square und Don Jazzy selbst.

„Mein Geist hatte so viel Gewicht, dass ich mich zerstreuen musste“, erzählt er mir über den „Heis“-Prozess. „Ich hatte verschiedene Konzepte für dieses Projekt. Eine, kulturell, über die Grundlage von Afrobeats – Respekt zu zollen und zu versuchen, den Home-Sound am Laufen zu halten. Zwei handelten von meinem persönlichen Zustand, wie ich so viel dunkle Energie ausdrücken möchte, die ich immer wieder unterdrückt habe, um Liebeslieder zu veröffentlichen. Es ist wie ein Stapel Emotionen, den ich loslassen musste.“

Die vier Großen der Afrobeats

Von einem Album, das mit halsabschneiderischen Sprüchen gefüllt ist, stammt einer von Remas Lieblingstexten aus einer Bar in nigerianischem Pidgin auf dem Titeltrack: „Remy say, ,Big four‘, oya, now who get mind, make e talk am.“ Darin beansprucht er einen Platz neben den verehrten „Big Three“ der Afrobeats – Burna Boy, Davido und Wizkid – und er deutet an, wenn jemand anderes denkt, dass er es wert ist, sollte er sich melden. Rema erzählt mir, dass er es ernst meinte, aber ein wenig beunruhigt war über die Gegenreaktion, die folgte, als er sah, dass die Leute es so interpretierten, dass er versuchte, die Afrobeats-Könige zu entthronen: „Also, bei ,Heis‘, ich habe eine Menge Scheiße geredet. Es ist nicht übermütig. Es ist wie: ‚Was hält dich davon ab, zu sagen, dass du der Beste bist? Du kannst es sagen und dich behaupten.“

Rema hält sich zurück, wenn es um seine neue Musik geht, obwohl seine Vertreter mir sagen, dass er an einem Projekt arbeitet, das voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Er bereitet sich auf eine Flut von Tourdaten vor, aber er war auch ständig im Studio und sein Team ist begeistert. „Ich denke, dieses Projekt, das wir herausgebracht haben, ist ein großer Schritt in Richtung eines der größten Künstler der Welt, nicht unbedingt nur eines der größten Afrobeats-Künstler der Welt“, sagt Emerson Redd von Interscope.