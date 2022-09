Gewinnen: Blu-ray, DVD und 4K UHD des „ELVIS“-Biopics

Der „ELVIS“-Film unter der Regie von Baz Luhrmann feierte im Juni seinen Kinostart. Ab dem 22. September ist das Biopic auf Blu-ray, DVD und digital erhältlich. Der Film beleuchtet das Leben und die Musik Elvis Presleys: Austin Butler schlüpft in die Hauptrolle als Elvis und Tom Hanks spielt seinen dubiosen Manager Colonel Tom Parker. Elvis‘ Eltern Gladys und Vernon werden von Helen Thomson und Richard Roxburgh und seine Frau Priscilla von Olivia DeJonge verkörpert.

Handlung von „ELVIS“

Elvis Presley wird in den 1950er Jahren von dem Musikproduzenten Colonel Tom Parker entdeckt. Damit beginnt für Elvis eine einzigartige Musikkarriere, aber auch eine komplizierten Beziehung zu Parker. Er will Presley zur Marke machen, verschafft ihm seinen ersten Plattenvertrag und fördert seine Schauspielkarriere. Als Elvis Priscilla kennenlernt, droht die Beziehung zu Parker in die Brüche zu gehen. Der Konflikt spitzt sich immer mehr zu, als Elvis die Gewaltausbrüche gegen Schwarze in Memphis 1968 öffentlich verurteilen will.

